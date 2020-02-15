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建言献策加快建设区域经济中心 项目合作签约助力高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-11 08:26

　　昨日上午，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场分会场活动继续进行，“建设区域经济中心”专场活动、洛阳市招才引智招商引资项目推介洽谈会两场活动异彩纷呈。

　　“建设区域经济中心”专场活动以“联动赋能，助力建设区域经济中心”为主题，南京大学中产化研究中心副主任周扬、北京大学政府管理学院教授沈体雁、河南财经政法大学教授郭爱民等专家学者，围绕洛阳都市圈规划建设发表主题演讲。在随后举行的圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“赋能洛阳区域经济高质量发展”和“打造洛阳都市圈、洛阳产业建设发展趋势展望”等话题各抒己见。

　　洛阳市招才引智招商引资项目推介洽谈会旨在为境内外客商搭建开放合作、共谋发展的平台。在洛阳专场活动期间，我市共签约亿元以上招商引资项目61个，投资总额356.6亿元。商务部国际贸易经济合作研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰，以《中国前沿开放实践与洛阳借鉴》为题做了精彩演讲。自贸区洛阳片区、洛阳综保区相关负责人在会上进行政策发布，欧盟项目创新中心及一拖(洛阳)物流有限公司、洛阳五洲跨境电商产业园等本地企业负责人，也进行了项目推介，发布人才需求。

　　省商务厅副厅长王军，三门峡市委常委、常务副市长范付中，我市领导王琰君、胡加彬分别参加相关活动。（记者 李迎博 陈曦）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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