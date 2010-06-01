洛阳市瀍河回族区原副县级干部马社军接受审查调查

据洛阳市纪委监委消息：洛阳市瀍河回族区原副县级干部马社军涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
据洛阳市纪委监委消息：洛阳市瀍河回族区原副县级干部马社军涉嫌严重违纪违法，目前正接受洛阳市纪委监委纪律审查和监察调查。
马社军简历
马社军，男，汉族，1957年12月出生，河南洛阳人，1977年11月加入中国共产党，1974年12月参加工作，大专学历。
1986.12—2007.05历任洛阳市瀍河回族区工交局干部，副局长，党委副书记、局长，区政府党组成员、发展与改革委员会主任；
2007.05—2010.06洛阳市瀍河回族区区长助理、商务局局长、招商局局长(2009.08副县级)；
2010.06—2011.05洛阳市瀍河回族区区长助理、商务局局长；
2011.05—2014.08洛阳市瀍河回族区政府党组成员；
2014.08—2017.12洛阳市瀍河回族区干部。
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