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“圆桌论坛”刮起赋能洛阳“头脑风暴”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-11 08:29

　　昨日上午，在“建设区域经济中心”专场活动中，多位专家学者组成“圆桌论坛”，分别就“赋能洛阳区域经济高质量发展”和“打造洛阳都市圈、洛阳产业建设发展趋势展望”课题畅谈，其间精妙观点频出，不时让人眼前一亮。

　　“鞋子舒不舒服，只有脚知道。”中央财经大学教授戴宏伟的发言强调“量体裁衣”。他认为区域经济中心背后是要素集聚的中心、产业集聚的中心，要从打造核心产业入手，发展先进实用技术，建设特色优势产业和雄厚产业集群，但在追求先进的同时，一定要因地适宜，结合当地基础发展。

　　北京大学政府管理学院教授沈体雁抛出的“精益创新”概念让人耳目一新：他提出要精选若干产业链条形成赛道，合理利用周边资源，同时借助制造业西进趋势，把一些真正的大国匠人留在洛阳。

　　洛阳师范学院院长梁留科则关注在战略叠加的背景下，许多政策如何在洛阳形成联动，从而产生化学反应赋能高质量发展。他提出的发展含绿量、含新量、开放量等名词，引得现场听众频频点头。

　　在如何“打造都市圈、扩大朋友圈”方面，专家学者同样精彩话语不断。

　　有的深入浅出解释原理——北京邮电大学副教授邓小龙把洛阳如何实现又快又好多维度发展，比喻成用“德智体美劳”标准来评判好学生，通过简化模型为大家进行了一场现场教学。

　　有的强调意义呼吁发展——“从历史文化积淀的角度，其实好多外地人对洛阳都很向往，洛阳发展不好，全国人民都不答应！”南京大学中产化研究中心副主任周扬如是说。

　　有的科普先进制造方向——河南财经政法大学教授郭爱民表示，在产业升级方面，未来通过工业和服务业灵活融合，洛阳都市圈建设中的现代制造业面貌将发生重大转变。

　　…………

　　一个多小时的短暂“课堂”显得如此短暂，结束时不少人都露出意犹未尽的表情。最后，诸位“大咖”还化身“夸夸团”，纷纷表达对洛阳建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的期待。“下一步，我们将积极吸纳各位专家学者的意见建议，在实现中部地区崛起中奋勇争先，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。”“课代表”活动主持人这样作答。（记者 陈曦）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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