10名基层教师荣膺2020“洛阳最美教师”称号

昨日，2020“洛阳最美教师”颁奖典礼举行，我市10名基层教师荣膺“洛阳最美教师”称号。这些优秀教师美在哪里？让我们走近他们，一起感受“最美教师”之美。

昨日，2020“洛阳最美教师”颁奖典礼举行，我市10名基层教师荣膺“洛阳最美教师”称号。这些优秀教师美在哪里？让我们走近他们，一起感受“最美教师”之美。

扎根山村，他们用双手托起希望

李真真今年39岁，是孟津县白鹤镇七里小学语文教师。工作中，她爱岗敬业忠职守，为人师表先垂范，潜心钻研求进取，春风化雨育幼苗。2018年以来，她先后获评市学术技术带头人等10多项荣誉。

38岁的王腾飞是嵩县黄庄乡三合村小学校长、班主任、教师，担任语文、书法教学工作。近20年来，他一直扎根贫困山区教育一线，本着“教书育人，为人师表”的工作态度和“不忘初心，稳扎实干”的工作作风，以校为家，恪尽职守，兢兢业业，曾获得“优秀辅导员”“优秀班主任”“骨干教师”“县优秀教师”等荣誉称号。

从教29年来，栾川县第一实验小学音乐教师周晓菲始终坚守教学一线，凭着对音乐教育事业的无限深情，用真心换来了学生的热爱、家长的信任、同事的敬佩，先后获得“河南省骨干教师”“洛阳市骨干教师”等10多项省、市级荣誉。

爱岗敬业，他们心无旁骛钻研教学

李巧梅今年58岁，是市实验中学高级教师。从教36年来，她一心扑在教学一线，工作上“敬业”“拼命”是同事们对她的一致评价。在教学中她不断探索，摸索出一个独特的“听、说、读、写、学、练、用”的心法，所教学科学生成绩名列前茅。因罹患自免肝和股骨头坏死，从去年起，她不得不拄着双拐走上讲台，从未请过一次假、缺过一节课、少批一本作业。李巧梅先后被评为省级骨干教师、市优秀教师、教育系统优秀党员和业务标兵，国家、省、市级优秀辅导员。

39年来，宜阳县第一高级中学教师王立社一直坚守在物理教学岗位上。他善于激发学生的学习兴趣，指导学生科学的学习方法，使广大学生爱学物理，会学物理，学好物理。由于教学成果突出，他先后获得全国模范教师、河南省特级教师等20多项全国、省、市级荣誉。

40岁的叶峰亮是北京第二实验小学洛阳分校语文教师。参加工作22年来，他从未间断学习。潜心钻研，使他在语文教学中崭露头角，先后获得河南省模范教师、省名师、省学术技术带头人、省骨干教师、市优秀名师、市优秀教师等荣誉称号。

蔡欢欢是西工区红山实验小学语文教师，在教学岗位默默耕耘19个春秋。工作之余，她勤奋好学，不断提升业务水平，创新实践主题学科融合课程和绘本教学，先后获得“洛阳市教坛新秀”“洛阳市学科技术带头人”等荣誉称号。

甘于奉献，他们用爱心浇灌每一棵幼苗

牛琳璐是偃师市顾县镇第一初级中学九年级英语教师、班主任。她将芬芳年华奉献给了农村教育事业。她勇挑重担，担任学困生改革实验班班主任，使全班31人中的15人考入市重点高中。由于教学业务突出，她先后获评洛阳市优秀教师、洛阳市优秀班主任，优质课多次获得洛阳市一等奖。

苗勤静是洛轴幼儿园教育中心南山幼儿园园长。1989年参加工作以来，她在幼教热土上辛勤耕耘了31个春秋。工作中，她对特殊儿童群体倾注了大量的爱心。为了让这些孩子平等享有受教育的权利，她带头向培智学校和儿童福利院捐款捐物累计3万余元，并建成河南省融合试点园，积极培养特教老师，接纳大量特殊儿童，帮助自闭症儿童掌握正确的发音，协调康复机构帮助脑瘫儿重建自信，获得康复的机会。在她的带动下，园中越来越多的教师成长为“特教天使”，为特殊孩子和家庭送去温暖和希望。

今年39岁的段宝石是汝阳县实验高中语文教师。去年8月4日下午，他经过汝阳县伟才幼儿园门口时发现一个女孩在河中挣扎，于是奋不顾身跳入河中，救出落水女孩。他的英雄壮举，感动了汝阳的父老乡亲，他先后获得汝阳县“第五届道德模范”“见义勇为模范”等荣誉称号。（记者 孟山）