党员干部示范带动 引导群众积极参与 凝聚共建共治共享强大正能量

昨日，市委副书记赵会生轻车简从、不打招呼，深入部分城中村、老旧小区、背街小巷和农贸市场，就近期市委暗访文明创建工作时发现问题整改情况进行“回头看”。

昨日，市委副书记赵会生轻车简从、不打招呼，深入部分城中村、老旧小区、背街小巷和农贸市场，就近期市委暗访文明创建工作时发现问题整改情况进行“回头看”。

在关圣街一处批发市场，赵会生指出要持续抓好小广告治理，完善消防、垃圾存放设施，靠制度建设实现管理常态长效。在洛龙区二郎庙村，赵会生对村内道路环境明显改观、居民门前统一摆放垃圾桶等整改进展给予肯定，要求加大公益广告等设置力度，落实以建促创要求，标本兼治抓好私拉乱扯电线、车辆无序停放等短板，全面提升综合管理水平。

在老城区黄梅小区，不少社区党员干部和志愿者积极行动，电线入盒、施划车位、提升绿化质量等有序推进，但也存在群众参与度不高等问题，赵会生强调要真正让人民群众成为创建主体，引导群众积极参与文明创建，共同营造良好生产生活环境。在老城区周公市场，他要求继续加强车辆停放、市场秩序管理，为群众营造更好购物环境。在应天门广场周边区域，他对提升综合环境、做好公益广告设置、服务保障好央视秋晚等提出要求。

赵会生强调，要坚持以改促创、以建促创、以管促创、以提促创，把问题整改与建设提质结合起来，补上基础设施和公共服务短板，建立健全文明创建长效机制。各主要负责同志要既挂帅又出征，示范带动广大党员干部多到一线盯整改、破瓶颈，广泛开展城市清洁行动，确保文明创建取得更大成效。要落实“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”要求，教育引导市民群众积极开展新时代爱国卫生运动，凝聚起共建共治共享强大正能量。

赵会生还督察了市统建青年人才公寓建设进展，并到启明西路、中州路等主次干道沿线暗访市容市貌等情况。（记者 李东慧）