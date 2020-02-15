招才引智洛阳专场活动收获颇丰 签约亿元以上招商引资项目61个 投资总额356.6亿元

秋天是收获的季节。在今年这个金秋时节，洛阳收获满满。

秋天是收获的季节。在今年这个金秋时节，洛阳收获满满。

9日至10日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动举行。一大批招才引智项目、产业项目、文旅交通项目签约落地，洛阳招揽了英才、引进了项目，为高质量发展注入新动能。

签约一批招才引智项目 提升洛阳区域竞争力

在“才聚河洛”河洛英才计划推介暨项目对接洽谈会上，5个招才引智项目集中签约。它们分别是：赵屹团队的洛阳中科GMP研发生产基地项目、王广欣技术团队的钴材料研发及产业化项目、叶志镇团队的大尺寸半导体硅晶圆研发平台建设项目、寇子明和吴国雄团队的基于人工智能技术的工业用自攀爬钢丝绳索无损检测机器人项目、陈烨团队的栾川智能大数据科研中心建设项目。

他们都是各研究所、高校的专家教授，在各自领域都是行业带头人。洛阳厚重的历史文化、宜人的生态环境、雄厚的产业基础以及未来战略机遇，正是他们选择洛阳的初衷。而洛阳识才、爱才、用才、容才的诚意，也让他们对洛阳发展充满信心。

近年，我市持续实施人才强市战略，为推动洛阳副中心城市建设和转型发展高质量发展会聚了人才力量。2015年，我市启动了“河洛英才计划”。5年来，我市先后引进4批24个创新创业人才(团队)，引进院士、长江学者等国家级专家40人，获得授权国家专利162个，累计为122家企业提供技术服务684批次，为我市优化产业布局、放大产业优势、提升区域竞争力提供了坚强保障。

如今，“河洛英才计划”已经成为洛阳人才工作的金字招牌。日前，我市出台了《河洛英才计划(2020—2025年)》，5年内，我市计划引进50个创新创业人才(团队)，聚集500名顶尖及高层次人才，新增5000名社会事业领域专业骨干人才，培育5万名高技能人才，人才资源总量新增50万人左右。

签约一批招商引资项目 加快洛阳产业转型升级

招才引智洛阳专场活动，不仅是一场人才的盛会，也是一场对外推介洛阳、实现开放合作的盛会。

中国科学院智能农业机械装备工程实验室项目，将实现快速、多维的农业信息实时监测，实现农田的智能灌溉、智能施肥和智能喷药等自动控制；联东U谷·洛阳国际企业港项目将以高端装备、电子信息、新材料等为核心，打造一个高端智能生态和产业集群……一大批签约项目，符合国家和省对洛阳的战略定位，契合洛阳产业发展方向，对加快我市产业转型升级、推动洛阳经济高质量发展意义重大。

郑洛第三高速项目、沿黄生态大道、孟津县三彩小镇项目、正平坊文旅综合体项目、新唐街项目……在9日举行的“才聚河洛”河洛英才计划推介暨项目对接洽谈会及“建设国际人文交往中心”专场活动、全国重要综合交通枢纽城市建设高端论坛等分会场活动上，一大批文旅交通项目的签约，将进一步推动我市建设全国重要综合交通枢纽城市、国际人文交往中心。

据统计，本次中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动期间，我市共签约亿元以上招商引资项目61个，投资总额356.6亿元。

持续优化营商环境 打造投资兴业热土

“洛阳是个好地方，不仅自然生态好，而且政治生态好、产业生态好、营商环境好。市委市政府把招商引资作为经济工作‘生命线’，主要领导务实重干，懂企业、爱企业，全市上下思路清、目标明、人心齐、干劲足，发展氛围浓厚，这里是大有可为的地方。希望各位企业家参与到洛阳副中心城市建设热潮中来，省商务厅和洛阳市将竭诚为各位企业家搭建更多的合作交流平台，提供优质服务，以‘店小二’精神主动服务，我们共创美好未来。”在10日举行的洛阳市招才引智、招商引资项目推介洽谈会上，省商务厅相关负责人的致辞，引起共鸣。

环境好不好，企业说了算。

“5年前，我作为签约嘉宾来到洛阳。今天，我作为洛阳企业在这里推介洛阳。欢迎大家在洛阳多走走、多看看，多认识洛阳、多了解洛阳，我们期待洛阳明天更美好。”洛阳五洲跨境电商产业园运营负责人尚永华，在台上发言时“东道主”的范儿十足。(记者 李迎博 通讯员 王杰峥 金婷婷)