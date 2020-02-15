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第三届中原国际文化旅游产业博览会明日开幕 您可以不出洛阳“海淘”世界
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-11 08:05

　　12日，由省文化和旅游厅、市政府主办，市文化广电和旅游局、洛阳旅游发展集团承办，以“文旅中原，融通世界”为主题的第三届中原国际文化旅游产业博览会将开幕。本届博览会共有来自德国、法国、泰国等30多个国家和地区的约150家文化旅游企业参展。想要不出洛阳“海淘”世界，这份攻略请您收好。

　　三大展区各具特色

　　第三届中原国际文化旅游产业博览会更加突出国际元素，旨在强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达。博览会将在洛阳会展中心一楼、五楼及户外设置A、B展馆和室外展区，共有来自德国、法国、泰国等30多个国家和地区的约150家文化旅游企业参展。德国、泰国作为双主宾国坐镇，将展示传统和新工艺美术、创意设计、文化旅游特色等30余类2000余种商品。

　　A馆总面积1.2万平方米，以序馆始，设置有国际文化旅游展区、沿黄城市文旅展区、线上直播展区、知名文旅企业展区、东方博物馆之都展区、跨境电商展区、商务洽谈及推介区，共8个部分。

　　B馆总面积1万平方米，设置有出彩中原展区、“洛阳礼物”及文化创意展区、研学营地展区、“晒文旅家底游河洛大地”展区、非遗展区、中国工艺美术品展区，共6个部分。

　　室外展区位于洛阳会展中心南广场，面积0.4万平方米，展示房车、探险装备等户外旅游装备。

　　文旅消费惠民代金券免费领

　　本届博览会推出洛阳文旅消费惠民代金券活动，即日起至9月14日，通过“中原国际文化旅游产业博览会”微信公众号，即可免费领取满100元减5元的文旅消费惠民代金券。

　　博览会期间，微信用户可在“中原国际文化旅游产业博览会”公众号推文、菜单栏领取代金券电子券，在洛阳会展中心南6门服务台出示二维码给工作人员核销，换取代金券纸质券，凭代金券纸质券在博览会会场指定商户内消费可享受满100元抵扣5元优惠。

　　本届博览会相关工作人员提醒，为配合好博览会的安保及防疫工作，观展须戴口罩、刷本人身份证并出示洛康码。（记者 李冰 通讯员 张国杰）
[ 责任编辑：崔利利]
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