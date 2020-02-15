嵩县三名贫困学生申请阳光助学金 希望减轻家里负担

昨日，我们又接到三名家庭贫困学生递交的阳光助学金申请，他们是朱智钢和李琳琳、李璐璐双胞胎姐妹。他们均来自单亲家庭，父亲在他们很小的时候过世。令人感动的是，他们的母亲都很坚强，全力支持孩子们上学，并教导他们，只有好好学习，将来才有出路。

昨日，我们又接到三名家庭贫困学生递交的阳光助学金申请，他们是朱智钢和李琳琳、李璐璐双胞胎姐妹。他们均来自单亲家庭，父亲在他们很小的时候过世。令人感动的是，他们的母亲都很坚强，全力支持孩子们上学，并教导他们，只有好好学习，将来才有出路。

李琳琳(右)、李璐璐姐妹俩填写个人信息

姓名：李琳琳、李璐璐

毕业学校：嵩县第一高级中学

高考分数：469分、527分

李琳琳、李璐璐是一对双胞胎姐妹，家住嵩县何村乡吕岭村。“我比妹妹早出生15分钟。”李琳琳说，姐妹俩来自单亲家庭，在她们很小的时候，父亲就去世了，因此父亲的形象在她们脑海中比较模糊。她们还有一个弟弟和一个妹妹，四个人均在上学。母亲为支撑起这个家，摆过地摊、打过工，有时要忙到半夜。

母亲的艰辛，李琳琳与李璐璐看在眼里，姐妹俩早早地成熟起来。从初中开始，每到双休日或节假日，她们就到街头发传单，每天挣几十元补贴家用。到了寒暑假，她们会到饭馆打工。

李琳琳与李璐璐从小到大都会被分到一个班，李琳琳今年以469分的成绩考上河南科技职业大学康复治疗专业，妹妹李璐璐则以527分的成绩被周口师范学院思想政治教育专业录取。两所院校均在周口，她们俩上学还一个城市。

“我的学费高一些，每年1.4万元，妹妹学费每年4400元。”李琳琳说，姐妹俩的学费加上住宿费等，在2万元左右。对于一个单亲家庭来说，确实是不小的一笔钱。经学校老师介绍，她们参加阳光助学活动，递交了申请材料，希望减轻家里的负担。

朱智钢

姓名：朱智钢

毕业学校：嵩县第一高级中学

高考分数：662分

今年19岁的朱智钢来自嵩县纸房镇朱王岭村，他瘦高个儿，戴着一副黑框眼镜，看起来比较害羞。他家一共3口人，他和弟弟由母亲一人照顾。10年前，他还在上小学，父亲患病去世，家里的担子一下子压在母亲一个人身上。

为了供兄弟俩上学，朱智钢的母亲从来没有闲过，农忙时在家种地，农闲时到处打零工。他的母亲常教导兄弟俩，只有好好学习，将来才有出路。

朱智钢知道母亲的辛苦，他在学校期间学习刻苦，成绩在班里一直都很稳定，从来没有因为学习的事情让母亲操过心。今年，他高考考了662分，被吉林大学临床医学专业录取，本硕连读共8年，本科期间每学年学费5500元。“我弟弟在市区一家学校上中专。”朱智钢说，今年他又考上大学，母亲肩上的担子越来越重，他心里十分过意不去，期望为母亲分担压力。（记者 魏巍 文/图）