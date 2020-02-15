洛阳今天多云到晴天 气温20℃到28℃

今天我市多云到晴天，偏西风2级到3级转东北风4级左右，气温20℃到28℃。

昨日下午，你那里下雨了吗？

昨日16时40分，市气象台发布雷电黄色预警信号：预计未来6小时内洛阳市区、吉利、新安、孟津、偃师、宜阳、伊川等地区将发生雷电活动，局地伴有短时大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，请注意防范。

“局地”到底在哪儿呢？为什么天气预报中总是出现“局地”？近期，中国气象局首席预报员张涛对此进行了科普介绍。自然界的天气是由不同干湿、冷暖和流动速度的空气造成的，这样的流动就是大气环流。大气环流就像江河湖海中的波浪一样，预报员能精准预报出一次次波浪的波峰波谷，但是波浪上的这些小浪花，没有办法精准预报。

举例来说，面对分散性降水，预报员可以预测到今天下午4点到5点，我市将迎来一次降水过程，但究竟在这时间段内涧西区能下多少、洛龙区能下多少，不好说，预报员为了科学地传递这一信息，于是就有了“局地”和“有时”。

下面来看下我市今明两天的天气情况。市气象台预报，今天我市多云到晴天，偏西风2级到3级转东北风4级左右，气温20℃到28℃。明天多云间晴天，东北风3级到4级，气温18℃到27℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）