工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆来洛调研 李亚、王新伟参加活动

10日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆带队来洛，调研指导脱贫攻坚工作。省委常委、市委书记李亚，副省长王新伟参加活动。

全力以赴做好定点扶贫工作

坚决夺取脱贫攻坚全面胜利

肖亚庆来洛调研 李亚、王新伟参加活动

10日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆带队来洛，调研指导脱贫攻坚工作。省委常委、市委书记李亚，副省长王新伟参加活动。

脱贫攻坚战打响以来，按照国家统一部署，工信部定点帮扶我市汝阳县和洛宁县。近年来，工信部发挥行业优势，完善工作机制，精心选派帮扶干部，带着感情、带着项目，全方位开展帮扶工作，在支持我市产业扶贫、教育扶贫、农村基础设施建设以及推动产业转型发展高质量发展等方面做了大量富有成效的工作，赢得了群众广泛赞许。

位于汝阳县小店镇李村村的甜瓜小镇，大棚鳞次栉比，鲜果挂满枝头。肖亚庆走进种植基地，详细询问产量价格、市场销售和带贫模式。得知甜瓜小镇是一群返乡创业大学生创办的带贫项目，并且已经带动200多户群众和6个村集体经济增收，肖亚庆很欣慰，鼓励他们扎根农村发展产业，在回报家乡中实现人生价值。为提升种植效益，甜瓜小镇建设了分拣流水线和冷链仓储，开辟了线上销售渠道。肖亚庆给予肯定，鼓励当地突出产业特色，瞄准绿色化、优质化、品牌化，不断提高质量效益和竞争力，辐射带动更多群众脱贫致富。

在工信部大力支持下，汝阳县在全省率先建成覆盖县、乡、村三级的远程诊疗网络平台，成为全国“互联网+健康扶贫”试点县。肖亚庆来到李村村卫生室，现场观摩体验远程诊疗系统应用情况。肖亚庆肯定了这一创新举措，指出要建好、用好、管好远程诊疗服务平台，促进优质医疗资源下沉，提升基层诊疗水平，持续解决好群众看病难问题。离开卫生室，肖亚庆来到脱贫户陈清岳家中，关切地询问身体状况、收入来源和政策落实情况，祝福全家在党的脱贫政策扶持下，日子越过越好。

走进李村村党群服务中心，肖亚庆详细了解抓党建促脱贫、便民服务开展等工作，亲切看望工信部派驻我市扶贫干部。他说，脱贫攻坚一线是干部成长磨砺的大熔炉，驻村工作是人生历练的重要际遇。希望大家带着感情、带着责任，全力以赴做好定点扶贫工作，把习近平总书记对贫困乡亲的牵挂和关怀传递下去，把党的好政策落到实处，把乡亲们的事情办好。要注重发挥“领头雁”作用，建强基层支部，提高治理能力，集中精力抓重点、补短板、强弱项，坚决夺取脱贫攻坚全面胜利。

当日上午，在工信部的牵线搭桥下，北汽福田、北京依文两家爱心企业向汝阳县、洛宁县分别各捐赠1台负压救护车、1000套医用防护服和1万个医用口罩，助力当地持续打好“战疫”“战贫”两场硬仗。

工信部有关负责同志，省工信厅厅长李涛，市领导侯占国、王军等参加相关活动。(洛报融媒记者 白云飞)