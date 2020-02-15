11只羊“离家出走” 警民联手当晚找回

宜阳县韩城镇下连村村民老杨养了一群羊，这也是他家主要的收入来源。8日15时许，老杨准备打开羊圈放羊时，发现少了11只。

宜阳县韩城镇下连村村民老杨养了一群羊，这也是他家主要的收入来源。8日15时许，老杨准备打开羊圈放羊时，发现少了11只。

“上午9时许放羊时，数目还一只不差，中午休息了一会怎么就少了这么多？”老杨见状，赶紧外出寻找，可一直找了两个小时始终不见羊的踪影。无奈，老杨只得向辖区派出所报警求助，请求民警帮忙寻找。

“1只羊一千余元，11只就是一万余元，这对靠养羊为生的杨某来说可不是一个小数目。”宜阳县公安局韩城派出所副所长潘要飞接到求助后，不敢迟疑，立即带领辅警赵龙涛迅速赶到现场。

潘要飞走访周围群众后，排除了羊群被盗嫌疑。随后，潘要飞围着羊圈仔细察看，发现羊圈围墙有一处较低，且有羊蹄登爬的痕迹，推断羊群很可能从这个缺口跑了出去。

考虑到羊群可移动范围广泛，且夜幕降临，为尽快找回羊群，为老杨挽回损失，潘要飞立即组织该村治保人员和一村一警辅警，分成两组沿着羊群可能跑走的方向寻找。同时，安排赵龙涛到镇政府查看监控视频，扩大搜寻范围；安排辅警刘万新前往附近各村调取路口监控，找寻线索。

经过民警、辅警和村民4个多小时的努力寻找，最终于当天22时许，在韩城镇下连村北坡玉米地中找到了丢失的11只羊。

“真没想到这么快就找回来了，谢谢，谢谢！”当晚，当大家将丢失的羊送还给老杨时，老杨拉着民警的手，连声道谢。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 周媛 文/图）