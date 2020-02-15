中南大学资源勘查与环境地质研究院河南分院落户洛阳

日前，中南大学资源勘查与环境地质研究院河南分院暨湖南华中矿业有限公司河南分公司在洛阳会展中心举行了简约的揭牌仪式，正式落户洛阳。

日前，中南大学资源勘查与环境地质研究院河南分院暨湖南华中矿业有限公司河南分公司在洛阳会展中心举行了简约的揭牌仪式，正式落户洛阳。 日前，中南大学资源勘查与环境地质研究院河南分院暨湖南华中矿业有限公司河南分公司在洛阳会展中心举行了简约的揭牌仪式，正式落户洛阳。 中南大学是国家“211工程”和“985工程”重点建设大学， 2017年又入选世界一流大学A类建设高校，多项研究在国内处于领先位置。 洛阳历史悠久，文化底蕴深厚，境内山川河流纵横分布，资源丰富，2020年省委省政府从国家战略、河南大局出发作出加快洛阳副中心城市建设的决策部署，潜力巨大，动力强劲。 据了解，中南大学资源勘查与环境地质研究院河南分院暨湖南华中矿业有限公司河南分公司落户洛阳后，将充分发挥科研优势，在环境地质评价、危废有害物质防治与综合利用、循环经济等方面开展研究与应用，助推洛阳发展。(卫杰)