定了！洛阳这183项监管事项列入“双随机、一公开”随机抽查事项清单

洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局获悉，为贯彻落实国务院、省委省政府关于深化“放管服”改革工作要求，我市在全省率先制定《洛阳市市级市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单》，着力提升监管工作的公平性、规范性和有效性，营造良好营商环境，有序竞争环境和放心消费环境。

洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局获悉，为贯彻落实国务院、省委省政府关于深化“放管服”改革工作要求，我市在全省率先制定《洛阳市市级市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单》，着力提升监管工作的公平性、规范性和有效性，营造良好营商环境，有序竞争环境和放心消费环境。

据了解，随机抽查事项清单结合市市场监管局、市发改委、市教育局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市住房和城乡建设局、市卫健委等23个市场监管领域相关部门的工作实际，涵盖了183项监管事项，按照一般检查事项、重点检查事项的不同要求，用于对企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体以及产品、项目、行为等进行检查，并对抽查事项、抽查频次和方式、抽查依据等作了明确规定，按照“进一次门，查多项事”的原则，严格按照随机抽查事项清单开展抽查，减少对市场主体的干扰，提高监管效能、优化监管成本。抽查结束后，及时向社会公布抽查情况及查处结果，对抽查发现的违法违规行为，依法依规加大惩处力度，切实增强市场主体守法自觉性，进一步规范市场执法行为，强化市场主体自律和社会监督，全面提高监管效能，激发市场活力。

“双随机、一公开”是指在监管过程中随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开的监管模式。2019年年底，我市在全省各地市中率先出台《洛阳市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》，提出各级市场监管领域有关部门要结合本地实际及行业主管部门的抽查要求，针对市场监管领域的突出问题、热点问题，制定下一年度发起或参与的联合抽查计划，检查对象名录库既可以包括企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体，也可以包括产品、项目、行为等，并按行业、地域、信用类别等不同条件设置。随机抽查事项分为重点检查事项和一般检查事项，重点检查事项针对涉及安全、质量、公共利益等领域，抽查比例不设上限；抽查比例高的，可以通过随机抽取的方式确定检查批次顺序。年度联合抽查计划要通过政府门户网站和国家企业信用信息公示系统(河南)向社会公示，年度抽查计划可根据工作实际进行动态调整。

依照实施意见，到今年年底，实现全市市场监管领域有关部门“双随机、一公开”监管全覆盖和联合监管常态化，市场监管领域新型监管机制更加完善，实现综合监管、智慧监管。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 张晓光)