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河南省高速公路网规划公布 洛阳都市圈联动路线引人注目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-10 17:36

　　近日，河南省政府印发《河南省高速公路网规划(2021—2035年)》，引发关注。洛报融媒记者从洛阳市交通运输局了解到，此规划明确将新增35条高速公路，其中6条涉及洛阳；全省已建成高速公路规划新增出入口154个，其中洛阳有13个；另外，部分扩容改造高速路线也涉及洛阳。

　　新增高速路线

　　共35条，按照功能划分为5大类。其中，国家城市群大通道路线类涉及洛阳的是永城至灵宝高速；郑州都市圈辐射路线类涉及洛阳的是郑州至洛阳高速公路；洛阳都市圈联动路线类涉及洛阳的有4条：沁阳至伊川高速公路、济源至新安高速公路、三门峡至洛宁高速公路、嵩县至内乡高速公路。

　　扩容改造高速路线

　　共15条，涉及洛阳的有3条：二广高速河南段；宁洛高速河南段；盐洛高速许昌至洛阳段

　　新增高速出入口

　　全省已建成高速公路规划将新增出入口154个，其中洛阳有13个。分别为：连霍高速与207国道交叉处，位于偃师市；连霍高速与241省道交叉处，位于孟津县；二广高速与312省道交叉处，位于孟津县；二广高速与建春门大街交叉处，位于洛龙区；二广高速与龙门至洛伊快速通道连接线交叉处，位于伊川县；宁洛高速与南山大道交叉处，位于洛龙区；宁洛高速与瀍涧大道交叉处，位于西工区；洛卢高速与242省道交叉处，位于宜阳县；洛卢高速与243省道交叉处，位于宜阳县；洛栾高速与051县道交叉处，位于伊川县；洛栾高速与208国道交叉处，位于嵩县；洛栾高速与325省道交叉处，位于嵩县；盐洛高速与洛伊快速通道交叉处，位于伊川县。

　　其他方面

　　规划明确，城市周边高速公路原则上采用高架形式通过；高速公路宜与铁路、城市道路、普通干线公路共建共用黄河、淮河桥梁；新增高速公路出入口以ETC收费方式为主，结合未来收费方式发展方向，布设形式应灵活多样、因地制宜，尽量减少占地和投资。

　　记者从洛阳市交通运输局了解到，目前，该局已对照规划启动前期工作，推动规划项目分批分次有序落地实施；协调市财政、发改、规划、文物、水利、自然资源等部门细化措施，强化资金、土地等要素保障；向省交通运输厅、省财政厅、省自然资源厅等部门争取政策和资金支持。（洛报融媒记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 杜伊刚）
[ 责任编辑：崔利利]
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