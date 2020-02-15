洛阳龙门站：多措并举，全心全力为军运保驾护航

九月初，洛阳龙门站迎来了2020年新老兵运输的第一阶段。从进站到上车，我站精心部署，妥善安排，加强乘降组织，同时提高服务质量，用舒适的环境和优质的服务为新老兵运输保驾护航。

九月初，洛阳龙门站迎来了2020年新老兵运输的第一阶段。从进站到上车，我站精心部署，妥善安排，加强乘降组织，同时提高服务质量，用舒适的环境和优质的服务为新老兵运输保驾护航。

细化方案，精心部署

洛阳龙门站加强岗位培训，优化人员配备，严格制定新老兵运输方案，细化服务流程，实行优先购票、优先进站、优先上车方案，做到统一指挥，集中领导，确保新老兵运输组织有条不紊。

优先进站，贴心服务

从验证口开始，及时加开军人绿色通道，确保安全畅通，保障候车秩序，做到不拥堵不扎堆。专人引导至军人候车区，有序候车，增设标语和广播等使新老兵感受到铁路职工的热情和关怀。进站时，检票口及时与站台互控，使新老兵优先进站，在站台安全线内提前列队候车。

严密组织，把控安全

增加关键岗位人手配备，严格按标作业。加强广播宣传引导，维持站台秩序，防止新老兵漏乘，列车到达后迅速组织乘降，提醒送站士兵站在安全线以内，确保乘降作业安全有序。（通讯员 李谨 徐丽莎）②