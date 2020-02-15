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洛阳市图书馆举行《永乐大典》文献展暨临摹抄写活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-10 17:29
市民参观《永乐大典》文献展

　　今日，洛阳市图书馆藏《永乐大典》文献展暨临摹抄写活动在洛阳市图书馆四楼大厅举行。观众可以现场阅览由国家图书馆岀版社仿真影印岀版的《永乐大典》，并临摹抄写书叶，与巨著零距离接触。

 
传统文化爱好者临摹抄写《永乐大典》书页

　　为了让观众全面领略这部宏伟巨著的风采，洛阳市图书馆除了展出《永乐大典》的相关文献，播放《永乐大典》纪录片，还从《永乐大典》中挑选出了一些贴近生活、较有意义的插图页，免费请观众亲身体验临摹创作，近距离接触巨著，感受《永乐大典》的版式之美、书写之秀、插图之工。

市民参观《永乐大典》文献展

　　《永乐大典》是明朝永乐年间编纂的一部集中国古代典籍于大成的类书。成书于明永乐之初的正本至今下落不明，而重录于嘉靖年间的副本也多数散佚，流传至今仅剩400余册。截至2017年，中国国家图书馆共收藏有224册(其中62册现暂存于台北故宫博物院)，占存世《永乐大典》的一半以上。《永乐大典》是国家图书馆的四大专藏之一，也是镇馆之宝。

活动现场

　　据了解，此次展出的《永乐大典》是由国家图书馆出版社影印出版的中国大陆所藏163册《永乐大典》。国家图书馆出版社在出版《永乐大典》时，采用仿真影印的方式，版式、行款、用料、装帧等等全仿嘉靖副本，精工制作。

传统文化爱好者临摹抄写《永乐大典》书页

　　洛阳市图书馆副馆长张炜表示：“今年，国家图书馆(国家古籍保护中心)号召全国各古籍收藏单位广泛开展晒书活动，通过‘晒国宝’‘晒经典’‘晒技艺’等多种形式，宣传中华传统典籍的保护。洛阳市图书馆举办《永乐大典》文献展也是响应晒书活动，与读者分享古籍知识，传播保护理念。”

传统文化爱好者临摹抄写《永乐大典》书页

　　如果您想近距离接触巨著，即日至16日的8:30至18：30可到洛阳市图书馆(洛龙区龙门大道71号)四楼大厅观看展览。

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[ 责任编辑：崔利利]
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