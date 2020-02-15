洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

优秀！汝阳这户人家 一家出了俩模范……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-10 15:28

崔佳乐事迹展板

      早就听说汝阳县内埠镇罗洼村家风正、民风好，前几天到此蹲点采访时专门参观了村里的家风家训馆。

　　果不其然，一进门就被满墙的“最美家风”事迹展深深吸引。男女老少，文图并茂，事迹感人，直戳人心。

　　“创富模范崔佳乐”的位置最显眼。这是一名80后。多年前，她只身一人到广州打工，后来和爱人一起在南方创办了工厂，日子过得相当殷实。但是，在脱贫攻坚、乡村振兴大背景下，崔佳乐越来越感觉到，自己有责任也有能力为家乡办点实事。

天唯电子车间一角

　　没过多久，崔佳乐夫妇就把自己的工厂迁到了老家，创立了洛阳天唯电子有限公司。返乡创业之艰自不必说，周边群众的热烈拥护是崔佳乐夫妇一路坚持、做大做强的不懈动力。如今，他们的厂房换成了10000多平方米的标准化厂房，吸纳周边妇女劳动力二三百人，产品远销全国数十个城市。

崔佳乐（穿黄裙子者）和员工一起走出车间

　　不仅如此，崔佳乐优先录用贫困户家庭劳动力，对有些不便外出的困难家庭，主动把生产设备安装到家，让他们足不出户就能依靠勤劳的双手赢得每月几千元的收入。

　　“能致富，还能带领群众一块儿致富，这就叫能耐，这就是情怀！”该村党支部书记侯兴卫说，“崔佳乐入选事迹展，不是高票，是全票！”

　　继续参观。有助人为乐的，有尊师重教的，有孝老爱亲的，向上向善之风扑面而来。

侯俊乐事迹展板

　　突然，照片里穿着工作服的“好媳妇侯俊乐”引起了记者的注意。定睛一看，“天唯电子”。

　　“看来是崔佳乐厂里的员工？”记者问侯兴卫。

　　“哈哈，何止是员工，侯是崔的弟媳妇儿！”侯兴卫说，崔佳乐一大家子都在厂里上班，分工也很明确。侯俊乐身兼数职，起早贪黑，不仅对公公婆婆好，还悉心照料体弱的奶奶，梳头、做饭、整理房间，样样中。

　　“一家俩模范？”

　　“是啊！”侯兴卫说，俺村搞“最美家风”评选，公开、公正，不搞平均主义，谁优秀选谁，谁做得好学习谁。

　　那天，记者在一派繁忙景象的天唯电子车间见到了崔佳乐及其家人。

　　受年初疫情影响，公司一度经营困难，但始终没有影响员工待遇。

　　“再难不能难员工。”干练的崔佳乐欣慰地说，“看到大家定期领到工资的喜悦，我心里比他们还高兴！”（洛报融媒记者 孙自豪 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 300余架无人机点亮古都夜空 洛阳特色...
  • 中州路王城公园至纱厂南路段将围挡施工
  • 央视中秋晚会第三波明星阵容发布 邓紫...
  • 通济街部分段将实施临时交通管制
  • 2020年央视中秋晚会在洛举办的消息令...
  • 洛阳举行2020年度新兵入伍欢送大会 50...
  • 洛阳多措并举持续提升公交服务水平 让...
  • 洛阳坚持把保护生态环境与经济社会发...
  • 中原国际文化旅游产业博览会成为洛阳...
  • 全市建筑业高质量发展大会召开
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月9日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线首列车辆...
    八路军驻洛办事处纪念...
    李书奇：坚守山村三十...
    定鼎门街道办事处对辖...
    精彩热帖

    蝶恋花

    盛香小院

    遇见

    朝阳沟好地方
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605