优秀！汝阳这户人家 一家出了俩模范……

早就听说汝阳县内埠镇罗洼村家风正、民风好，前几天到此蹲点采访时专门参观了村里的家风家训馆。

崔佳乐事迹展板

早就听说汝阳县内埠镇罗洼村家风正、民风好，前几天到此蹲点采访时专门参观了村里的家风家训馆。

果不其然，一进门就被满墙的“最美家风”事迹展深深吸引。男女老少，文图并茂，事迹感人，直戳人心。

“创富模范崔佳乐”的位置最显眼。这是一名80后。多年前，她只身一人到广州打工，后来和爱人一起在南方创办了工厂，日子过得相当殷实。但是，在脱贫攻坚、乡村振兴大背景下，崔佳乐越来越感觉到，自己有责任也有能力为家乡办点实事。

天唯电子车间一角

没过多久，崔佳乐夫妇就把自己的工厂迁到了老家，创立了洛阳天唯电子有限公司。返乡创业之艰自不必说，周边群众的热烈拥护是崔佳乐夫妇一路坚持、做大做强的不懈动力。如今，他们的厂房换成了10000多平方米的标准化厂房，吸纳周边妇女劳动力二三百人，产品远销全国数十个城市。

崔佳乐（穿黄裙子者）和员工一起走出车间

不仅如此，崔佳乐优先录用贫困户家庭劳动力，对有些不便外出的困难家庭，主动把生产设备安装到家，让他们足不出户就能依靠勤劳的双手赢得每月几千元的收入。

“能致富，还能带领群众一块儿致富，这就叫能耐，这就是情怀！”该村党支部书记侯兴卫说，“崔佳乐入选事迹展，不是高票，是全票！”

继续参观。有助人为乐的，有尊师重教的，有孝老爱亲的，向上向善之风扑面而来。

侯俊乐事迹展板

突然，照片里穿着工作服的“好媳妇侯俊乐”引起了记者的注意。定睛一看，“天唯电子”。

“看来是崔佳乐厂里的员工？”记者问侯兴卫。

“哈哈，何止是员工，侯是崔的弟媳妇儿！”侯兴卫说，崔佳乐一大家子都在厂里上班，分工也很明确。侯俊乐身兼数职，起早贪黑，不仅对公公婆婆好，还悉心照料体弱的奶奶，梳头、做饭、整理房间，样样中。

“一家俩模范？”

“是啊！”侯兴卫说，俺村搞“最美家风”评选，公开、公正，不搞平均主义，谁优秀选谁，谁做得好学习谁。

那天，记者在一派繁忙景象的天唯电子车间见到了崔佳乐及其家人。

受年初疫情影响，公司一度经营困难，但始终没有影响员工待遇。

“再难不能难员工。”干练的崔佳乐欣慰地说，“看到大家定期领到工资的喜悦，我心里比他们还高兴！”（洛报融媒记者 孙自豪 文/图）