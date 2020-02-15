点赞！2020洛阳最美教师及提名奖获得者受表彰

今日是第36个教师节。当天上午，洛阳市举行2020“洛阳最美教师”颁奖典礼，王立社等10名2020“洛阳最美教师”和李兵团等10名2020“洛阳最美教师提名奖”获得者受到表彰，快来为他们点赞！

今日是第36个教师节。当天上午，洛阳市举行2020“洛阳最美教师”颁奖典礼，王立社等10名2020“洛阳最美教师”和李兵团等10名2020“洛阳最美教师提名奖”获得者受到表彰，快来为他们点赞！

2020“洛阳最美教师”评选活动由洛阳市委宣传部、洛阳市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办，经个人申报、基层推荐、专家评审、事迹报告、网络投票、组织研究、公示等环节，最终确定了10位最美教师及10位最美教师提名奖获得者名单。

【2020“洛阳最美教师”名单】

(按姓氏笔画排序)

宜阳县第一高级中学 王立社

嵩县黄庄乡三合村小学 王腾飞

偃师市顾县镇第一初级中学 牛琳璐

北京第二实验小学洛阳分校 叶峰亮

洛阳市实验中学 李巧梅

孟津县白鹤镇七里小学 李真真

汝阳县实验高中 段宝石

栾川县第一实验小学 周晓菲

洛轴幼儿园教育中心南山幼儿园 苗勤静

西工区红山实验小学 蔡欢欢

【2020“洛阳最美教师提名奖”名单】

(按姓氏笔画排序)

伊川县半坡镇鲁沟小学 李兵团

偃师市实验小学 许跃辉

洛龙区第六实验学校 张卫国

洛阳市第四十六中学 张豫敏

洛阳市回民中学 郑卫

涧西区南昌路小学 郭开锋

洛宁县东宋镇中心小学 贺丽波

洛宁县第一实验小学 贾丽霞

栾川县第二实验幼儿园 徐慧君

宜阳县艺术学校 韩国霞

（洛报融媒记者 孟山 通讯员 王三河）