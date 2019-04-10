洛阳综合保税区二期项目加紧建设 预计明年1月底交付使用

今日，在洛阳综合保税区二期项目建设现场，海关卡口、海关综合服务楼、查验仓库施工正在紧锣密鼓加快推进，预计明年1月底交付使用。
今日，在洛阳综合保税区二期项目建设现场，海关卡口、海关综合服务楼、查验仓库施工正在紧锣密鼓加快推进，预计明年1月底交付使用。
洛阳综合保税区位于自贸区洛阳片区西南角，规划面积1.37平方公里，目前7个物流仓库约10万平方米已完成验收，入区招商工作正积极推进，明年6月具备封关运行条件。待建成后，该区将成为洛阳更高水平、更高质量的对外开放平台，推动我市外向型经济快速发展，为副中心建设增添新动力。(洛报融媒记者 潘郁 特约通讯员 王思臣 摄)
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