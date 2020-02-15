洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市检察院召开创建全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-09-10 15:22

　　9月8日下午，洛阳市人民检察院第十检察部召开创建全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”工作推进会。

　　市检察院第十部全体干警、偃师等8个基层院控申部门负责人参加会议。

　　会上，各基层院围绕全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”创建工作主题依次发言，对市院8月下旬督导检查情况进行了整改落实反馈，找出了创建工作中存在的问题，列明了下一步工作计划。市院认真听取了各单位的汇报情况并逐个点评，加强具体指导，以确保创建工作向精细化方向有力推进。

　　彭长春主任最后进行了总结点评并对下步工作进行安排部署：一是对各单位创建工作的有力开展、取得的初步成效给予了充分肯定；二是要求各单位加强创建力度，做到全面、具体、有针对性地改进提升，瞄准问题靶向，有的放矢解决；三是强调严格工作纪律，注重工作形象，以创建工作为抓手，强化队伍建设，全面推进控申工作向高质量发展。（通讯员 储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 300余架无人机点亮古都夜空 洛阳特色...
  • 中州路王城公园至纱厂南路段将围挡施工
  • 央视中秋晚会第三波明星阵容发布 邓紫...
  • 通济街部分段将实施临时交通管制
  • 2020年央视中秋晚会在洛举办的消息令...
  • 洛阳举行2020年度新兵入伍欢送大会 50...
  • 洛阳多措并举持续提升公交服务水平 让...
  • 洛阳坚持把保护生态环境与经济社会发...
  • 中原国际文化旅游产业博览会成为洛阳...
  • 全市建筑业高质量发展大会召开
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月9日
  • · 凤翔山庄真的要关门了吗？充值卡怎么退
    • 精彩图片
    洛阳地铁1号线首列车辆...
    八路军驻洛办事处纪念...
    李书奇：坚守山村三十...
    定鼎门街道办事处对辖...
    精彩热帖

    蝶恋花

    盛香小院

    遇见

    朝阳沟好地方
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605