市检察院召开创建全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”工作推进会

9月8日下午，洛阳市人民检察院第十检察部召开创建全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”工作推进会。

9月8日下午，洛阳市人民检察院第十检察部召开创建全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”工作推进会。

市检察院第十部全体干警、偃师等8个基层院控申部门负责人参加会议。

会上，各基层院围绕全国文明接待室及“枫桥式检察服务中心”创建工作主题依次发言，对市院8月下旬督导检查情况进行了整改落实反馈，找出了创建工作中存在的问题，列明了下一步工作计划。市院认真听取了各单位的汇报情况并逐个点评，加强具体指导，以确保创建工作向精细化方向有力推进。

彭长春主任最后进行了总结点评并对下步工作进行安排部署：一是对各单位创建工作的有力开展、取得的初步成效给予了充分肯定；二是要求各单位加强创建力度，做到全面、具体、有针对性地改进提升，瞄准问题靶向，有的放矢解决；三是强调严格工作纪律，注重工作形象，以创建工作为抓手，强化队伍建设，全面推进控申工作向高质量发展。（通讯员 储涛）