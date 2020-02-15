畅想未来 这些“清华黑科技”您想拥有吗

日前，第五届清华校友“三创”大赛先进制造、文创体育全球总决赛在我市举办。此次比赛共有百余个优质项目入围，既有涉及智能机器人、新能源、新材料等领域的先进制造项目比拼，又有包含大数据、教育、健康等领域的文创体育项目较量，在洛城上演了一场创新盛宴。

研发人员检查《花媒》

日前，第五届清华校友“三创”大赛先进制造、文创体育全球总决赛在我市举办。此次比赛共有百余个优质项目入围，既有涉及智能机器人、新能源、新材料等领域的先进制造项目比拼，又有包含大数据、教育、健康等领域的文创体育项目较量，在洛城上演了一场创新盛宴。

其中，不少项目都让人眼前一亮，这些“清华黑科技”，能让人提前感受未来生活的模样。

可打印出来的人体“零部件”

该项技术是3D打印技术和生物材料的一种结合，能实现对骨骼、皮肤，甚至器官的个性化定制，以此来治病、整容等。比如一名粉碎性骨折患者想让骨骼自行生长，目前很难实现，但今后成熟的生物3D打印技术可打印出替换骨，并将其植入患者体内。替换骨可以做到从材质、形状到感受和患者原来的骨骼相差无几，且不会出现排异情况。

能帮您试衣服的高仿生机器人

该款机器人拥有和人类相似的外表和身材，就连动作都能模仿得十分相似。在2018年平昌冬奥会闭幕式上，由张艺谋导演的“北京八分钟”就应用了高仿生机器人作为“彩排队员”，预演动作和队形的变化。此外，对于网购爱好者，该款机器人还可以解决不能现场试穿的烦恼——您可以远程选择和自己身材接近的机器人试穿，看到效果后再决定是否购买。

会随人情绪变换明暗的灯

在比赛现场，一个能通过捕捉人体动作来实现“花开花落”的文创作品《花媒》(一款灯)格外引人注目。不少人挥动手臂，“遥控”“牡丹花”的盛开和聚拢。除了动作捕捉，该作品还能通过声音和情绪等进行操控，比如通过感受器获取情绪信息，从而变换明暗。

能够“智能做饭”的机器人

智能制造我们熟悉，“智能做饭”是种什么体验？此次参赛的一款机器人能够实现西点制作的模块化、程序化、自动化生产，顶得上6个人的工作量。目前项目组开发出智能化食品级3D打印机、食品喷绘机器人、拉花机器人等多款产品，可以实现巧克力、奶油等特殊食材制作以及食品喷绘、韩式拉花等食品加工工序的智能化制作。

可拉伸能变形的电池

柔性化、可折叠、可拉伸是电子设备“进化”的方向之一。一家企业研发出像橡皮泥一样可拉伸的充电电池，其最大电量可达到两万毫安时。柔性电池搭配上柔性可拉伸导线，就可以将最先进的定制化传感器芯片与无线通信技术进行特殊连接，制造出真正舒适的可穿戴产品，包括智能服装等。（记者 陈曦 通讯员 高亚恒 文/图）