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洛阳多措并举持续提升公交服务水平 让公交车成为城市文明风景线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-10 08:37

　　近年，我市从优化公交车车厢环境、规范文明驾驶、提升司机素质等方面入手，多措并举，内外兼修，积极打造窗口行业新特色，努力塑造公交服务新形象。

　　文明城市，共建共享。广大市民既是城市文明的践行者，也是文明城市创建的受益者。

　　昨日，在武汉路与西苑路交叉口的一处公交站亭，市民邓赛对于近年洛阳公交车的变化颇有感触：“公交车越来越好了，从原来的燃油车到现在的纯电动汽车，不仅节能环保，也更准时了。”

　　“司机开车很平稳，乘车体验很好。”经常乘坐公交车接送孙子上下学的王晓芸说，如今年轻乘客主动给上年纪的乘客让座，早已蔚然成风。

　　整洁、舒适的乘车环境，离不开无数公交人的辛勤付出。

　　7日4时许，公交五公司修理工邱波和同事刚刚下班。连日来，广大员工按照市公交集团工作部署，加班加点，不分昼夜，对城市区道路沿线1700多个公交站亭进行了彻底清洁。

　　8日21时许，在位于南苑路的公交五公司停车场内，运营副经理申庆顺带领曾宪良等同志，认真打扫下班进场的车辆。

　　9日12时30分许，公交一公司V17路公交车车长翟勇利用交班间隙，认真打扫车厢。“做到安全文明行车，确保车厢整洁，是每一名公交车司机应尽的职责。”翟勇说。

　　在倡导绿色出行的当下，越来越多的市民选择乘公交车出行，这本身就是城市文明程度提升的表现，而乘客们的暖心之举，更为文明洛阳增光添彩。

　　“公交车是城市文明的窗口。”市创建办相关负责人表示，下一步，该部门将会同有关单位，在持续提升服务质量、擦亮公交车文明底色的同时，大力倡导乘客文明乘车，让公交车成为城市文明风景线。(记者 王子君 通讯员 庞晓磊 张海超 刘鑫)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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