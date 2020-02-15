洛阳举行2020年度新兵入伍欢送大会 500余名新兵将分赴军营

昨日，我市举行2020年度新兵入伍欢送大会，500余名新兵将分赴军营，开启光荣的军旅生涯。

昨日，我市举行2020年度新兵入伍欢送大会，500余名新兵将分赴军营，开启光荣的军旅生涯。

近年，我市在就学、就业、创业等方面出台了一系列激励政策，在全社会进一步营造了拥军优属的浓厚氛围，激发了广大适龄青年参军报国热情，许多高学历、高素质青年积极响应国家号召应征入伍，兵员质量和素质不断提高。今年，我市加强征兵和国防动员建设创新，将“小老虎兵”作为洛阳兵的品牌，大力培育洛阳兵的“虎气”“虎胆”“虎威”，进一步提升洛阳兵品牌影响力，打造新时代洛阳兵专属文化名片。

在此次征兵工作中，我市精心组织、积极动员，坚持严格标准、优中选优，充分发挥洛阳“小老虎兵”品牌的引领示范效应，激励更多优秀洛阳青年参军入伍、献身国防。同时，狠抓廉洁征兵，确保公开公平公正，着力打造征兵“阳光工程”，高质量完成了征兵任务。

市委常委、洛阳军分区政委李杏，洛阳军分区司令员姜巍，副市长李保兴等参加活动。（记者 申利超 通讯员 杨东亮）