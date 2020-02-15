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全市建筑业高质量发展大会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-10 08:38

　　昨日，全市建筑业高质量发展大会召开，对推动全市建筑业转型升级、做大做强、实现高质量发展作出部署。

　　市委常委、市政府党组成员魏建平在会上指出，建筑业既是重要基础性产业，又是重要支柱性产业，在经济社会发展中具有重要支撑拉动作用。要统一思想、提高站位，明晰方向、突出重点，找准扭住推进建筑业高质量发展的突破口和发力点；要抓好企业培育，推动龙头企业强实力，扶持小微企业添活力；要抓好标准制定、业务培训、市场推广，加强装配式建筑推广应用；要大力发展绿色建筑、数字建筑，在科技创新上实现更大突破；要积极延伸产业链条，推动建筑企业向原料供应、投资、设计、开发、部品部件生产甚至城市管理运营全产业链发展；要积极实施“走出去”战略，鼓励我市建筑企业结成战略联盟，提高市外市场占有份额；要重视人才培养引进，深化用工制度改革，加快推进校企合作，打造高素质人才队伍。各级各部门要强化责任落实，优化发展环境，注重过程监管，营造良好氛围，全力以赴推动全市建筑业高质量发展。

　　会议下发了《洛阳市人民政府关于进一步促进建筑业高质量发展的实施意见》，通报了全市建筑业发展情况，对做好下步工作提出要求。新安县、伊滨区、城投集团作了发言。（记者 李东慧 通讯员 高江鹏）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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