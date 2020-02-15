300余架无人机点亮古都夜空 洛阳特色产品邀您前来采购

昨晚，在洛邑古城内，300余架无人机同时腾空而起，随着动感音乐和炫酷灯光纵横交错，变换出多个图形。在表演接近尾声时，无人机组合出“金秋有礼 洛邑有爱”的字样，点亮了古都之夜。

无人机表演

昨晚，在洛邑古城内，300余架无人机同时腾空而起，随着动感音乐和炫酷灯光纵横交错，变换出多个图形。在表演接近尾声时，无人机组合出“金秋有礼 洛邑有爱”的字样，点亮了古都之夜。

当晚，由市商务局主办，老城区政府、洛阳中渡洛邑古城景区管理有限公司承办的“古都新生活”2020“金秋有礼·洛邑有爱”购物消费节活动在洛邑古城启动。自即日起至10月7日，来自我市各县(市)区的特色产品将在洛邑古城内集中展销。同时，线上直播、特色文化艺术展演等活动同步上演，打造“古都新生活”消费品牌。赏演出、购特产，市民不必东奔西走，到洛邑古城可“一网打尽”。

市民挑选商品

记者了解到，“古都新生活”商贸领域系列促消费活动，将组织开展特色美食、夜间消费等八大类30场促消费活动，汇聚消费人气，激发市场潜力。此次“金秋有礼·洛邑有爱”购物消费节作为“古都新生活”商贸领域系列促消费重点活动之一，将以游园会、发布会、博览会、展销会四大活动为抓手，结合特色文化艺术展演，用“新”意培育洛阳消费热点、升级消费模式。同时，我市还将积极打造洛邑古城老字号一条街，为消费者提供更加集中、便捷和多元的消费体验。(记者 李迎博 通讯员 李倩 石智卫/文 记者 张怡熙/图)