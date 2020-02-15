中原国际文化旅游产业博览会成为洛阳国际化节会重点品牌之一

本周六，由省文化和旅游厅、市政府主办，市文化广电和旅游局、洛阳旅游发展集团承办的第三届中原国际文化旅游产业博览会即将开幕。

本周六，由省文化和旅游厅、市政府主办，市文化广电和旅游局、洛阳旅游发展集团承办的第三届中原国际文化旅游产业博览会即将开幕。作为我市“两节一会一论坛”中的国际化节会品牌之一，本届博览会旨在抢抓黄河流域生态保护和高质量发展及洛阳副中心城市建设新机遇，助推国际人文交往中心和国际文化旅游名城建设，不断拉长文化旅游产业链条，培育文化旅游消费新动能，推动文旅产业融合发展，宣传展示洛阳新形象。

近年，我市持续提升“两节一会一论坛”影响力，在创新形式、丰富内涵上下功夫，越来越多的人通过河洛文化旅游节领略洛阳城市之美，通过中原国际文化旅游产业博览会感受洛阳的国际范儿，切实叫响了古都洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市名片。

2018年9月22日至24日，首届中原文化旅游产业博览会共接待游客3.8万人次，现场达成采购合作意向36个，总金额4.3亿美元。这场以“创新、融合、共赢、发展”为主题的文化旅游盛会，在3天的时间里亮点纷呈。博览会共设出彩中原馆、“一带一路”国际馆、印象洛阳馆3个展馆，展览面积达3万平方米，汇聚了中部7省和“一带一路”30多个国家1000多家参展商和众多精美的文化旅游商品，为游客呈现了具有国际范儿、中国风及河洛特色的精彩展会，促进了中原地区和世界各地文旅商品的交流，提升了城市品牌。

2019年9月12日至15日，以“文旅河南，出彩中原”为主题的第二届中原文化旅游产业博览会，吸引国内外1000多家文化旅游企业参展，共接待游客5.3万人次，现场交易总额达6200万元。博览会采用“1＋N”布局，在洛阳会展中心主会场及洛阳博物馆、洛邑古城等分会场同时举行，展示出彩中原、隋唐大运河、博物馆之都、书香满城、“一带一路”等方面的文旅特色产品，内容丰富，精品荟萃。

其间，在文化旅游产业投资合作洽谈会上现场签约10个项目，投资总额122.53亿元，涵盖文旅综合体、生态观光旅游、研学、康养、文创等多个领域；在“一带一路”国际采购商合作洽谈会上，来自埃及、土耳其等28个国家和地区的采购商与中原地区百余家文化旅游企业现场达成采购合作协议31个，总金额达4.7亿美元，奏响了文旅融合、文明互鉴、文化交融的协奏曲。

“中原文化旅游产业博览会这一国际化节会品牌的影响力与日俱增，相信本届博览会一定能收获更多惊喜。”洛阳旅游发展集团有限公司相关负责人介绍，本届博览会以“文旅中原·融通世界”为主题，将突出国际化和区域一体化，推出云端赏会，加强互动体验，强化洛阳历史文化的现代表达和河洛文化的国际表达，突出国际化、市场化、专业化、产业化，为全省乃至全国搭建文化旅游产业展示、交流、交易的综合平台。（记者 李冰）