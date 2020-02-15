致全市广大教师和教育工作者的慰问信

春华秋实，桃李芬芳。值此第36个教师节来临之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府向辛勤耕耘在全市教育战线的广大教师、教育工作者，以及为教育事业发展作出贡献的离退休教职员工致以诚挚的问候和崇高的敬意！向长期以来关心支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢！

全市广大教师和教育工作者：

春华秋实，桃李芬芳。值此第36个教师节来临之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府向辛勤耕耘在全市教育战线的广大教师、教育工作者，以及为教育事业发展作出贡献的离退休教职员工致以诚挚的问候和崇高的敬意！向长期以来关心支持洛阳教育事业发展的社会各界人士表示衷心的感谢！

长期以来，全市广大教师和教育工作者始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的教育方针，认真落实中央、省、市关于加快教育改革发展的决策部署，矢志不渝扛牢立德树人的神圣职责和光荣使命，为推动全市教育高质量发展、加快教育现代化作出了突出贡献，为推动洛阳经济社会发展、加快副中心城市建设付出了辛勤汗水。特别是今年以来，面对突如其来的新冠疫情，广大教师和教育工作者克服困难，坚持延期不延教、停课不停学，实现疫情防控与教育教学双胜利。市委、市政府感谢你们！全市人民感谢你们！

教育是国之大计、党之大计，是事关千家万户的幸福工程。市委、市政府深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，始终把教育工作摆在优先发展的战略地位，努力办好人民满意的教育，先后出台了一系列政策措施，持续加大教育投入力度，全面深化教育改革，热忱关心教师成长，营造了全社会尊师重教的良好氛围，教育战线涌现出一大批乐教善教、甘守讲台、为党育人、为国育才的优秀教师和先进教育工作者，树立了崇高的师德标杆，展示了新时代人民教师的良好形象。

当前，全市上下正深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神和省委、省政府部署要求，凝心聚力、务实重干，加快推进洛阳副中心城市建设。成就宏图伟业，关键在人才，基础在教育。全市各级党委、政府要坚持优先发展教育事业，加快推进教育现代化、建设教育强市、办好人民满意的教育，全面深化新时代教师队伍建设改革，着力提高教师待遇，培养高素质专业化创新型教师队伍，为副中心城市建设提供更加有力的智力支持和人才支撑。

三尺讲台系国运，一颗丹心铸民魂。希望全市广大教师和教育工作者扎实践行习近平总书记的谆谆教诲，牢记立德树人的光荣使命，坚守教育初心，珍爱教师身份，珍惜职业荣誉，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师，争做学生健康成长的指导者和引路人，努力培养更多的社会主义现代化建设者和接班人，为加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新的更大贡献！

衷心祝愿全市广大教师、教育工作者、离退休教职员工节日愉快、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2020年9月8日