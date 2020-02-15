非遗演出、非遗产品将亮相第三届中原国际文化旅游产业博览会

作为按下旅游业恢复发展“快进键”后的全省首个大型文旅展会，第三届中原国际文化旅游产业博览会将于9月12日至14日在洛阳会展中心启幕。

作为按下旅游业恢复发展“快进键”后的全省首个大型文旅展会，第三届中原国际文化旅游产业博览会将于9月12日至14日在洛阳会展中心启幕。在经历了疫情的考验后，中原文旅业的复苏之势将在展会平台上进一步凸显。

洛阳旅游发展集团有关负责人介绍，与往年相比，今年的博览会非遗元素品类最多。博览会期间，每天9时至17时，每半小时就会有一场非遗文化演出，河洛大鼓、洛阳海神乐、二鬼摔跤、皮影戏、百戏杂技团、鹰爪翻子拳等20余项国家、省、市级非物质文化遗产项目将同台亮相。

除了非遗演出，牡丹香、大唐官窑、龚坊染布、皮雕等非遗产品也会亮相博览会。“希望通过这次展演和展示，让更多人了解和喜爱非遗，使非遗进入寻常百姓家。”该负责人说，希望依托博览会的招牌，通过展示富有中原特色、河洛文化特色的非物质文化遗产保护项目，进一步引领社会大众更好地关注、知晓河洛大地“已经申遗成功”或“仍在申遗当中”的文化保护项目，强化“历史文化的现代表达、河洛文化的国际表达”，进一步加快洛阳国际人文交往中心、国际文化旅游名城建设步伐。（记者 李冰 通讯员 张国杰）