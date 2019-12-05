昨日下午，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的分会场活动之一，“建设全国先进制造业基地”专场活动在清洛基地举行。

制造业：“建设全国先进制造业基地”专场活动举行

到2025年打造规模超万亿的全国先进制造业基地

昨日下午，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的分会场活动之一，“建设全国先进制造业基地”专场活动在清洛基地举行。

我市近年坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，尤其是今年围绕加快副中心城市建设新定位新要求，结合产业特色，确定了重点发展先进装备制造、特色新材料、高端石化、机器人及智能装备、节能环保、电子信息、5G、大数据、新能源和生物医药十大重点领域，确定到2025年打造规模超万亿的全国先进制造业基地。

●在先进装备制造领域，我市将强化智能农机等技术创新，打造5000亿级的具有国际竞争力的先进装备制造业基地。

●在特色新材料领域，我市将大力发展先进合金材料，打造2000亿级的具有国际影响力的新材料高技术产业基地。

●在高端石化领域，我市将加快建设高端石化“一基地四园区”，打造2000亿级的上下游一体、产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要的高端石化产业基地。

●在机器人及智能装备领域，我市将打造2000亿级的国内重要的机器人及智能装备产业研发生产基地。

●在节能环保领域，我市将大力发展节能环保服务等产业，布局建设环保装备产业园，打造2000亿规模的中部地区具有重大影响的节能环保产业基地。

●在电子信息领域，我市将重点发展电子级多晶硅、大尺寸硅抛光片、光电控制系统和信息服务业，打造千亿级的在国内具有重大影响的电子信息产业基地。

●在5G领域，我市将以新基建为契机，全面加快5G建设和应用，打造中西部地区“5G+”融合创新示范城市。

●在大数据领域，我市将充分发挥制造业数据资源优势，打造中西部地区大数据产业发展和应用高地。

●在新能源领域，我市将打造国内具有重大影响的新能源产业基地。

●在生物医药领域，我市将发挥中医药、生物医药研发生产优势，打造特色鲜明、竞争力强的中西部地区重要的生物医药产业集群。（记者 陈曦 通讯员 王亚杰 高亚恒）

人才：高层次人才项目成果展举行

集聚高层次人才 助力高质量发展

昨日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的分会场活动之一——高层次人才项目成果展举行。

该活动以“才聚河洛、创新创业”为主题，集中展示了我市近年来引进、培育的高层次人才团队在智能装备制造、新材料、电子信息、生物医药和新能源等领域取得的创新成果。

●在生物工程领域，邢新会团队在我市成立洛阳华清天木生物科技有限公司暨洛阳华清天木生物产业技术中心，致力于高效生物育种技术开发和特色生物育种装备研制。

●在生物医药领域，田克恭团队依托普莱柯生物工程股份有限公司在我市实施“新型兽用生物制品研发及产业化”项目，实施内容包括动物用新型基因工程疫苗、多联多价疫苗、诊断试剂等新产品研发与产业化等。

●在智能装备制造领域，彭先兆团队在我市创立视微影像(河南)科技有限公司，致力于前沿眼科影像设备的研制。

●在新能源领域，王栋梁团队在我市成立洛阳储变电系统有限公司和储变电技术研究院，致力于解决特种储能及高端装备电源的“卡脖子”问题，为“大国重器”提供电源保障。

●在电子信息领域，陈飙松团队依托洛阳星派数值仿真研究院有限公司进行自主数值仿真软件研发，通过技术创新、工艺创新和产品创新，发展我国有自主版权的、具有国际竞争力的工业数值仿真软件平台。

目前，全市共有两院院士5名，柔性引进两院院士36名、中原学者12名、中原科技(产业)创新(创业)领军人才10名、河南省科技创新人才85名，以及河南省创新型科技团队61个，为全市经济社会高质量发展提供了强劲动力。（记者 戚帅华 通讯员 李亚楠）

交通：全国重要综合交通枢纽城市建设高端论坛开幕

郑洛第三高速等18个项目达成合作框架协议

天下英才聚河洛，交通为民揽翘楚。昨日，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的分会场活动之一，由河南省交通运输厅、洛阳市人民政府共同主办的全国重要综合交通枢纽城市建设高端论坛在洛开幕。

本次论坛邀请国内交通运输领域知名专家学者、都市圈交通同人、知名企业及院校负责人，围绕交通运输高质量发展的新路径进行研讨，为增强洛阳交通运输的“影响力、辐射力、带动力”建言献策；促进人才项目合作对接，为洛阳转型发展、高质量发展提供强有力的人才保障和智力保障。

在论坛举办期间，洛阳市人民政府、市交通运输局与中国交通建设集团、中国中铁、河南科技大学等国内20家知名企业、院校签署了合作框架协议，涉及18个重点领域项目，总投资931.4亿元。其中，高速公路项目9个，总投资614.5亿元，主要包括洛阳组团高速、郑洛第三高速、洛宁至汝州高速等重点项目；国省干线项目8个，总投资310.5亿元，主要有沿黄生态大道交旅融合、洛阳大南环建设工程等重点项目；水运项目1个，总投资6.4亿元，为小浪底库区港航项目。

当天，“建设全国重要综合交通枢纽城市发展战略高级顾问团”成立，我市聘请18位国内交通运输领域专家学者为我市首批高级顾问团成员。（记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 周霖）

文旅：“建设国际人文交往中心”专场活动举行

新唐街、汉关文化城等项目签约

昨日下午，作为中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场的分会场活动之一，“建设国际人文交往中心”专场活动在我市举行。

在活动中，市文保集团和正平坊文旅综合体项目，市旅发集团新唐文化旅游开发有限公司和新唐街项目，新安县和洛阳·汉关文化城项目，老城区和向上丽景影视园项目分别进行了签约。这些项目的签约，将对进一步推动我市文化旅游高质量发展、建设国际人文交往中心发挥重要作用。

近年，洛阳紧紧围绕省委、省政府新的赋能定位，坚持用文化的理念发展旅游、用旅游的方式传播文化，强力推进二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园、“东方博物馆之都”等重点项目建设，积极构建文化传承创新体系，加强黄河文化保护传承弘扬，推动文旅深度融合发展。

发展文化旅游，项目是抓手，关键靠人才。本次活动将促进洛阳引进高层次、紧缺型文旅人才，建设洛阳文旅智库，为洛阳文旅发展提供人才和智力支撑。（记者 李冰 通讯员 李雅娟）