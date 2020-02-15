洛阳今天阵雨转多云 气温21℃到29℃

今天阵雨转多云，偏西风2级到3级转东北风3级左右，气温21℃到29℃。

夏天正悄悄走开，秋天已缓步前来。

昨日，30℃高温“谢幕”。市气象台数据显示：截至昨日16时，我市的最高气温为29℃，最低气温为23℃。

今后，冷空气活动将逐渐频繁，我国大部分地区气温呈现下降趋势，秋天的范围正日渐扩大。俗话说，一场秋雨一场寒。昨日，受冷空气影响，宁夏、甘肃东部、陕西等地迎来降雨，虽然降雨强度有限，但是降温效果明显。

市气象台根据最新的气象资料分析，短期内高空有低槽东移，我市有阵雨或雷阵雨天气。受冷空气影响，今天夜里到明天，我市有4级左右东北风。预计今天阵雨转多云，偏西风2级到3级转东北风3级左右，气温21℃到29℃。明天晴天间多云，东北风4级左右，气温19℃到29℃。

白露时节，秋风在降温的同时，把空气中的水分也吹走了，这种干燥的气候特点被称为“秋燥”。近期，日常补水非常重要，要定时喝水，不要等渴了再喝。皮肤的保湿也不能忽视，洗澡时间不宜过长，水温不能过高，尽量避免搓澡和使用去脂皂。

饮食宜清淡，但清淡并不意味着不吃肉，而是要合理搭配日常膳食，讲究食物的多样化，控制好蛋白质、脂肪、碳水化合物的比例。建议少油、少盐，避免过多食用辛辣调味品。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）