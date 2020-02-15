“保险扶贫”助力贫困学子升学圆梦

“感谢党的脱贫攻坚好政策，不仅圆了我们家的小康梦，也圆了我心中的大学梦。”9日，伊川县吕店镇后窑村的张英豪拿到了中国人保财险的“精准防贫保险”助学金，解决了筹措学费的燃眉之急。

“感谢党的脱贫攻坚好政策，不仅圆了我们家的小康梦，也圆了我心中的大学梦。”9日，伊川县吕店镇后窑村的张英豪拿到了中国人保财险的“精准防贫保险”助学金，解决了筹措学费的燃眉之急。

张英豪是贫困家庭学生，靠教育扶贫政策完成了高中学业。今年高考，他以优异成绩考入中南大学。再过两天，他将奔赴大学，开启新的人生航程。在当日举行的伊川县“精准防贫保险”助学金发放仪式上，首批79名应届贫困大学生获得了15.8万元助学金，享受到保险扶贫的惠民政策。

今年是脱贫攻坚收官之年，为全面兜牢民生保障线，洛阳针对有返贫风险的建档立卡贫困人口、未脱贫人口、有致贫风险的非贫低收入人口，建立了涵盖因学理赔等内容的“精准防贫保险”政策，有效防止因学致贫、返贫。

按照教育赔付参考标准，该险种主要对保障对象在义务教育之外的全日制教育期间，享受政策性补贴后仍需个人负担部分给予一定的保险理赔。其中，针对贫困大学生，以1000元为起赔线，超出起赔线3000元以内的按100%赔付；超出起赔线3000元(含)至5000元的按80%赔付；超出起赔线5000元(含)以上的按60%赔付。对高中或中专阶段的贫困学生按每人每年500元标准给予一次性赔付，切实减轻就学负担。

洛阳市扶贫办负责人表示，为了帮助应届大学生顺利入学，目前，全市已排查符合“精准防贫保险”教育赔付条件的应届贫困大学生302人，申请理赔救助90万元。同时，全市扶贫系统同步摸排建档立卡贫困户应届贫困大学生910人，并与各级共青团、妇联、工会、残联、工商联等组织建立信息共享机制，全面展开资助工作，目前已累计发放助学金240万元，申请生源地贷款225万元。下一步，扶贫系统将持续加强贫困学生排查，积极引导社会爱心力量参与捐助工作，确保贫困大学生应助尽助。（洛报融媒记者 白云飞 通讯员 徐西金 文/图）