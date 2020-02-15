通济街部分段将实施临时交通管制

9日，记者从市交警支队获悉，按照市委市政府工作安排，位于新区通济街上的市实验小学附近的大型过街天桥运输和吊装工程将于近期组织实施。为保障此次运输和吊装作业安全顺利进行，9月11日22时30分至次日6时的吊装施工期间，通济街的政和路(不含路口)至太康路(不含路口)段实施临时交通管制，禁止一切车辆和行人通行，途经车辆可沿政和路或太康路绕行。

9日，记者从市交警支队获悉，按照市委市政府工作安排，位于新区通济街上的市实验小学附近的大型过街天桥运输和吊装工程将于近期组织实施。为保障此次运输和吊装作业安全顺利进行，9月11日22时30分至次日6时的吊装施工期间，通济街的政和路(不含路口)至太康路(不含路口)段实施临时交通管制，禁止一切车辆和行人通行，途经车辆可沿政和路或太康路绕行。

此外，9月9日至10日，因玻璃厂路高架工程跨瀍涧大道箱梁架设，定鼎路的状元红路至瀍涧大道段将断行。由洛吉快速路前往陇海铁路桥的车辆可从定鼎路～状元红路～经七路～瀍涧大道～定鼎路绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)