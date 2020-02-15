中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动开幕

今日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动正式开幕。省委常委、市委书记李亚出席开幕式。

今日，中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动正式开幕。省委常委、市委书记李亚出席开幕式。

中国科学院院士、清华大学工程力学系教授过增元，中国工程院院士、军事科学院国防工程研究院研究员顾金才，中国工程院院士、清华大学机械工程系教授王玉明，中国工程院院士、军事科学院国防工程研究院研究员任辉启，中国工程院院士、中国交建集团总工程师张喜刚，中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院教授叶志镇，同济大学中国交通研究院院长、中国公路学会专家委员会副主任委员李兴华等来洛出席开幕式或分会场活动。

省人才工作领导小组办公室副主任、省人力资源和社会保障厅一级巡视员杨韫，省人才工作领导小组办公室副主任、省委组织部二级巡视员杨炯，省科技厅副厅长刘保民，省文化和旅游厅副厅长李延庆，省交通运输厅二级巡视员李强，市领导赵会生、何伟、魏险峰、王军、胡加彬、任丽君参加开幕式或分会场活动。

中国·河南招才引智创新发展大会由省委省政府主办，已连续举办两届，为我省延揽人才搭建了优质平台，成为出彩中原的新名片。今年大会的主题是“广聚天下英才，助力中原出彩”。招才引智洛阳专场活动今年首次在洛阳本地举办，共设置1个主会场活动、6个分会场活动和1场全国大中城市联合招聘活动，将围绕副中心城市建设，促进人才项目合作对接，吸引一批高层次人才，集聚一批青年人才，为洛阳转型发展高质量发展提供有力的人才保障和智力支撑。

在“才聚河洛”河洛英才计划推介暨项目对接洽谈会上，市委副书记赵会生致辞，市委常委、组织部部长何伟就我市人才工作情况及《河洛英才计划(2020— 2025年)》作推介。15个招商引资和招才引智项目现场签约，中国科学院智能农业机械装备工程实验室、“东方红”跨境电商综合产业园、洛阳中科GMP研发生产基地等签约项目涉及文旅、大数据、基础设施、生物医药、机器人及智能制造等领域，将为我市创新发展注入新动能。

当天举行的高层次人才项目成果展、“建设国际人文交往中心”专场活动、全国重要综合交通枢纽城市建设高端论坛、“建设全国先进制造业基地”专场活动等分会场活动，通过推介会、洽谈会、高端论坛、项目路演等多种形式，宣传推介洛阳。与会专家和嘉宾还聚焦我市高端装备制造、综合交通、文旅融合等领域展开探讨，为洛阳高质量发展出谋划策。( 洛报融媒记者 李迎博)