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今年，洛阳市各级见义勇为组织首次参与腾讯“99公益日”网络募捐活动。目前，我市已组建了53支一起捐战队。同时，各级组织响应洛阳市见义勇为协会的活动号召，向广大爱心人士发出活动邀请。
爱心，如同冬日的阳光
给人以春天般的温暖
爱心，像一把雨中小伞
为人遮风挡雨送平安
爱心，是雪中送炭之举
帮助人解决燃眉之难
今年，洛阳市各级见义勇为组织首次参与腾讯“99公益日”网络募捐活动。目前，我市已组建了53支一起捐战队。同时，各级组织响应洛阳市见义勇为协会的活动号召，向广大爱心人士发出活动邀请。
可以看到爱心募捐的页面上
每时每刻都不断有人涌入
鼓舞人心
大家都在为
见义勇为的英雄们
献出一份爱心
献出一份真情
为积极响应“99公益日”活动，洛阳公安积极对“99公益日”活动进行安排部署，呼吁民警、辅警积极参加活动，大家深入企业、辖区活动场所进行动员宣传。
截至9月8日19时
捐款排名比较靠前的县级公安机关
新安县局、宜阳县局
栾川县局、汝阳县局
捐款排名比较靠前的
城市区派出所、局直支队
洛龙派出所、特警支队
交警支队、古城派出所
洛阳公安全体民警
弘扬爱心，积极参与
让爱之光闪耀在警徽之间
警民情深，让爱加倍
洛阳凯瑞集团作为市见义勇为协会的
理事单位捐款50万元
新安县局协调辖区企业
万基控股集团捐款50万元
河南彤辉集团作为市见义勇为协会的
理事单位捐款30万元
市见义勇为协会秘书长闫春黎
参加927“大城小事”栏目直播
宣传99公益日
关于99公益日规则
在“9.9公益日”期间腾讯公益将对数千个公益项目进行配捐，让爱“加倍”。
就是在平时，你通过一起捐劝募得到一块钱就是一块钱。但是在这三天，你同样是捐了一块钱，但是最终所得为1+X+X的钱！
爱心市民为“圆梦捐献家庭微心愿”公益项目捐1元，腾讯公益会配捐X元，花同样的力，让1大于1，让爱心翻倍！
注意：每日的配捐金额有限，先到先得。今天是最后一天，从早9点开始，至配捐额使用完(配捐余额实时可见)，之后的捐款将不会再进行等额配捐。
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即可了解项目详细+捐款
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