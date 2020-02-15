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好事！加倍！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 平安洛阳 2020-09-09 16:45

爱心，如同冬日的阳光

给人以春天般的温暖

爱心，像一把雨中小伞

为人遮风挡雨送平安

爱心，是雪中送炭之举

帮助人解决燃眉之难

　　今年，洛阳市各级见义勇为组织首次参与腾讯“99公益日”网络募捐活动。目前，我市已组建了53支一起捐战队。同时，各级组织响应洛阳市见义勇为协会的活动号召，向广大爱心人士发出活动邀请。

可以看到爱心募捐的页面上

每时每刻都不断有人涌入

鼓舞人心

大家都在为

见义勇为的英雄们

献出一份爱心

献出一份真情

　　为积极响应“99公益日”活动，洛阳公安积极对“99公益日”活动进行安排部署，呼吁民警、辅警积极参加活动，大家深入企业、辖区活动场所进行动员宣传。

截至9月8日19时

捐款排名比较靠前的县级公安机关

新安县局、宜阳县局

栾川县局、汝阳县局

捐款排名比较靠前的

城市区派出所、局直支队

洛龙派出所、特警支队

交警支队、古城派出所

洛阳公安全体民警

弘扬爱心，积极参与

让爱之光闪耀在警徽之间

警民情深，让爱加倍

洛阳凯瑞集团作为市见义勇为协会的

理事单位捐款50万元

新安县局协调辖区企业

万基控股集团捐款50万元

河南彤辉集团作为市见义勇为协会的

理事单位捐款30万元

市见义勇为协会秘书长闫春黎

参加927“大城小事”栏目直播

宣传99公益日

　　关于99公益日规则

　　在“9.9公益日”期间腾讯公益将对数千个公益项目进行配捐，让爱“加倍”。

　　就是在平时，你通过一起捐劝募得到一块钱就是一块钱。但是在这三天，你同样是捐了一块钱，但是最终所得为1+X+X的钱！

　　爱心市民为“圆梦捐献家庭微心愿”公益项目捐1元，腾讯公益会配捐X元，花同样的力，让1大于1，让爱心翻倍！

　　注意：每日的配捐金额有限，先到先得。今天是最后一天，从早9点开始，至配捐额使用完(配捐余额实时可见)，之后的捐款将不会再进行等额配捐。

扫描识别二维码

即可了解项目详细+捐款

我们一起让爱加倍

爱心不分大小

善举汇聚成河

您的一笔捐款

能为贫困家庭的餐桌添上一盘菜肴

为贫困学子带去一缕书香

给他人温暖

让自己快乐

快来加入我们
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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