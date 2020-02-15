大洛阳，今天又要刷屏了！

9月8日，“99公益日”活动进入火热的第二天。我市各级见义勇为组织、企业等纷纷加入募捐的大部队中，有条不紊地开展各项捐款工作。

募捐盛况

9月8日，“99公益日”活动进入火热的第二天。我市各级见义勇为组织、企业等纷纷加入募捐的大部队中，有条不紊地开展各项捐款工作。

众所周知，近期我们的大洛阳凭借“秋晚”的活动频频刷屏。与此同时，大洛阳的见义勇为公益活动也进入了一个新高度。

洛阳公安积极对“99公益日”活动进行安排部署，呼吁民警、辅警积极参加活动，大家深入企业、辖区活动场所进行动员宣传。下面小编就带着大家看看这两日的募捐盛况。

截至9月8日19时

捐款排名比较靠前的县级公安机关

新安县局、宜阳县局

栾川县局、汝阳县局

捐款排名比较靠前的分局、局属支队

洛龙分局、特警支队

交警支队、古城分局

洛阳凯瑞集团作为市见义勇为协会的

理事单位捐款50万元

新安县局协调辖区企业万基控股集团

捐款50万元

河南彤辉集团作为市见义勇为协会的

理事单位捐款30万元

新安县公安局

新安县公安局局长李志波，政委任继杰针对本次“99公益日”活动开展了重要工作部署，带头深入企业进行动员宣传，开展公益捐款活动。并在新安万基控股有限公司协调相关捐款事宜。

宜阳县公安局

宜阳县公安局领导高度重视本次活动，党委副书记、政委邢彦涛就“99公益日”进行全面安排部署。宜阳县公安局的民警纷纷走上街头、超市、办事处等地为大家宣传讲解“99公益日”活动。

栾川县公安局

9月7日，栾川县公安局召开党委会，对99公益日活动进行动员，局长张永良做了详细工作部署，要求全局属各单位民警职工要积极开展99公益捐款。会后，班子成员带头开展99公益捐款。

汝阳县公安局

活动前，汝阳县公安局政委刘辉在科所队长群内进行再督促，政治处主任夏逸凡对该项活动进行了全面动员。9月8日，汝阳县公安局民警进社区对“99公益日”活动进行广泛宣传。

市公安局机关工会主席、市见义勇为协会副会长兼秘书长闫春黎做客洛阳交通广播解答活动

重点表彰企业

截至目前，在众多踊跃募捐的企业中，重点表彰三家起到了模范带头作用的企业，他们是：

01 洛阳凯瑞集团——捐款50万

洛阳凯瑞集团是一家集房地产开发、酒店、金融服务、商贸及商业管理、物业管理服务、广告媒介、园林景观设计及施工等多行业为一体的集团化公司。

洛阳凯瑞集团以地产开发为核心产业，累计开发建筑面积近200万平方米。多年来连续投资开发凯瑞·君临广场、国宝花园、国宝大厦、凯瑞·国宝红瞰等多个品质楼盘，坚持精品永恒的价值标准，以不懈努力始终保持着稳健快速的发展。

洛阳凯瑞集团坚持精品永恒，通过不懈努力力争成为河南领先的精品企业，追求品质，提升城市形象。凯瑞集团始终坚持“品质、信任、分享”的核心价值理念，为客户营造品质生活空间，与员工共享企业发展成果。有序经营，永续发展，成就个人，回报社会。

02 万基控股集团——捐款50万

万基控股集团始建于1987年，经过33年的滚动发展，现已成为融煤炭、电力、冶金、化工、建材、铝深加工六大支柱产业为一体的大型企业集团，并形成较完善的煤-电-铝-铝精深加工产业链条。现有全资子公司及参股公司26个，职工1.42万人，2019年资产总额262亿元。连续12年入选中国企业500强，在河南企业百强排序中位列第11位，在洛阳市百强企业中位列前三。

万基品牌荣获“中国品牌500强”、“中国驰名商标”，在国内外拥有稳定的客户群，主要产品高精度板带箔、石墨化阴极、金属钠等产品远销美国、韩国、意大利、比利时、印度、印度尼西亚、挪威、冰岛、埃及、南非等国家和地区。

主要产品产能：煤炭300万吨、电力装机总容量87万千瓦、铝锭58万吨、铝材53万吨(其中高精度铝板带20万吨、高精度铝箔3万吨、大板锭12万吨、铸轧卷3万吨、合金棒15万吨)、阳极炭素32万吨、氧化铝140万吨、石墨化阴极5万吨、金属钠2.25万吨、海绵钛3万吨、新型墙体材料60万立方。

在国家实施创新驱动发展战略、深化经济体制改革的道路上，万基控股集团把握“一带一路”历史机遇，围绕副中心、打造增长极，积极适应新常态，努力打造由基础产业向高新技术产业转型升级，实现企业高质量发展。正在加快推进的2×66万千瓦供热机组将为公司发展注入新的活力。规划未来五年，总资产突破三百亿元，在提高供给体系质量、绿色可持续发展道路上实现新的跨越，创造新的辉煌。

03 河南彤辉集团——捐款30万

河南彤辉集团是一家拥有房地产业、旅游产业、酒店产业、矿产业、传媒业的多元化大型集团公司；公司位于美丽的文明古都—洛阳。

彤辉集团由李倩女士亲手创立，在90年代初涉房地产行业，诚信和创新从一开始就注入企业发展之中，并一直推动着企业变革，这种精神还将引领彤辉集团走向成功未来。

2015年，毕业于英国埃克赛特大学的马丁一归国出任集团公司副总经理，2017年硕士学位的马丁一出任集团公司总裁，其国际化的视野、敏锐的洞察力、百折不挠的自信和勇气、对企业运作与市场大势的掌控与把握能力，使得彤辉集团创造出一个又一个的奇迹。

今天，我们以创建商业帝国、财富人人有份共同的理念；专业、专心、专注的职业化管理；永不言败、敢为天下先的创新精神，将打造一流产品、一流的服务、一流的企业，服务社会、回报社会。

英雄的泪水流不尽......

英雄的事迹说不完......

为了不让英雄流血又流泪

我们的爱心公益活动仍在继续......

如何参与“99公益日”？

“99公益日”活动是腾讯公司响应国家9月5日中华慈善日号召开展的通过网上募捐支持公益事业的公益慈善活动。

一、活动时间：9月7日、8日、9日三天(每人每天捐款次数不限)；

二、活动规则：

01 网民爱心捐赠

网民可以通过手机扫描洛阳市见义勇为项目募捐二维码进行捐款。

02 腾讯基金会配捐

9月7日至9日配捐时段内，用户每次不低于1元的捐赠，将机会随机，金额随机地获得配捐，每人每天最高可获配捐总额为999元。获得配捐当天邀请10至25名好友点赞或捐款参与集小红花活动，可获随机配捐翻倍，每日配捐配完即止，若当日配捐未配完将顺延至活动结束。

03 爱心企业配捐

自9月7日上午9点开始，每笔不低于1元的捐赠，可获得爱心企业的配捐，每家爱心企业单笔配捐最高9999元。配捐结果实时显示在项目和爱心企业配捐活动页面，先捐先配，配完即止。

04 企业一起捐

企业一起捐是由企业发动员工及员工好友集体参与“99公益日”活动的一种形式。

关于企业捐赠发票

公募机构可作为发起“一起捐”的企业出具捐赠发票(捐多少就可以开多少的增值税发票)，企业享受税收优惠政策。

详情可咨询洛阳市见义勇为协会，联系电话：0379-60268686

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