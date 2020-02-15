本月底，2019“中国书法·年展”将在新安举行

今日，记者从新安县千唐志斋博物馆获悉，9月26至27日，受疫情影响而延后举行的2019“中国书法·年展”暨首届千唐志斋唐楷高峰论坛将在新安县拉开帷幕。

今日，记者从新安县千唐志斋博物馆获悉，9月26至27日，受疫情影响而延后举行的2019“中国书法·年展”暨首届千唐志斋唐楷高峰论坛将在新安县拉开帷幕。 今日，记者从新安县千唐志斋博物馆获悉，9月26至27日，受疫情影响而延后举行的2019“中国书法·年展”暨首届千唐志斋唐楷高峰论坛将在新安县拉开帷幕。 本次活动由新安县人民政府联合中国书法家协会、中国书法出版传媒集团、河南省文联、中共洛阳市委宣传部等单位共同举办。其间，将举行全国楷书名家邀请展、全国楷书作品展、唐代楷书研究和当代楷书发展论坛、首届千唐志斋“蛰庐奖”颁奖晚会等6项活动。 本次活动除展出500余幅来自全国各地名家作品外，还将邀请20余名书法界知名专家，与书法爱好者围绕千唐志斋唐楷主题，进行学术交流。 26日至27日，市民可前往在新安县职业教育中心、千唐志斋博物馆、张钫宅院观展。（洛报融媒记者 刘嘉仪）