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洛阳市发展和改革委员会关于召开洛阳万安山七彩大峡谷门票价格听证会的公告（一）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-09 10:35

洛阳市发展和改革委员会

关于召开洛阳万安山七彩大峡谷门票价格

听证会的公告（一）

　　为提高政府价格决策的民主性、科学性和透明度，根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格听证办法》和《河南省政府制定价格听证办法实施细则》等有关规定，我委拟于10月中下旬召开洛阳万安山七彩大峡谷门票价格听证会。现对听证会参加人、旁听人员、新闻媒体的名额、产生方式及具体报名方法等有关事宜公告如下：

　　一、参会名额

　　听证会设听证会参加人17名。其中：消费者8名；经营者2名；与定价听证项目有关的其他利益相关方1名；相关领域的专家1名；人大代表1名；政协委员1名；政府部门及社会组织3名。

　　听证会设旁听人员5名。新闻媒体若干。

　　二、产生方式

　　(一)听证会参加人

　　1.消费者参加人采取自愿报名、随机选取的方式或委托消费者组织、其他群众组织推荐产生；2.经营者、人大代表、政协委员、与定价听证项目有关的其他利益相关方参加人由相关部门推荐产生；3.政府部门、专家、社会组织参加人由我委聘请产生。

　　(二)旁听人员

　　由我委根据公民、法人或者其他组织报名情况，按照报名顺序选取或者随机抽取。

　　(三)新闻媒体

　　由我委根据新闻媒体报名情况，按照报名顺序选取或者随机抽取。

　　三、听证会参加人应当符合下列条件

　　(一)年龄在18周岁以上，具有完全民事行为能力；(二)有较高的政治思想觉悟，熟悉国家的相关法律、法规和相关经济政策；(三)具有较强的社会责任感和公正、公平的工作态度，并能够真实地反映意见；(四)具备一定的调查研究、分析论证、议事能力和语言表达能力；(五)有义务奉献精神和时间保障；(六)同意公开必要的个人信息(在第二次公告中，需要公布姓名、性别、工作单位等)。

　　四、报名方法

　　消费者携带居民身份证，于2020年9月10日至9月16日(双休日除外)每天8:30—12:00，15:00—18:30到洛阳市消费者协会报名。报名地点：洛阳市西工区解放北路13号，市市场监督管理局(北院)后2楼204房间。联系人：岳女士，联系电话：63196312。

　　旁听人员及新闻媒体记者携带居民身份证或其他有效证件，于2020年9月10日至9月16日(双休日除外)每天8:30—12:00，15:00—18:30到洛阳市发改委报名。报名地点：新区政和路16号1号楼(市发改委)123房间。联系人：徐先生、陈先生，联系电话：63933271。

　　报名申请表可以在洛阳市发改委网站、洛阳物价网站下载，也可以在报名现场填写。

　　五、其他

　　听证会举行15日前，我委将通过洛阳网、洛阳市发改委网站、洛阳物价网站向社会公告听证会召开的时间、地点、听证会参加人等事项。

　　为广泛征求社会意见，我委设置了邮箱(lyssfk@126.com)，欢迎公众提出宝贵意见和建议。

　　特此公告。

　　洛阳市发展和改革委员会

　　2020年9月9日
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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