洛阳市人民检察院检察长吴志军一行到老城区院调研

9月7日下午，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军一行到老城区人民检察院调研工作。

9月7日下午，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军一行到老城区人民检察院调研工作。

调研会上，区院党组书记、检察长宋涛先后向吴志军检察长汇报了区院员额检察官业绩考评工作、内设机构改革以来的运行情况及重点工作开展情况。听取汇报后，吴志军检察长针对以上工作与区院党组成员、员额检察官进行了座谈，重点听取在实际工作中存在的问题及意见建议。

座谈后，吴志军检察长对区院今年以来开展的工作给予了肯定，同时针对下一步工作提出四点要求：一是要强化理论武装，深入贯彻新发展理念。要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实好“第一议题”制度，充分理解新发展理念的内涵，并认真思考怎样将新发展理念落实到每件事、每个案件中，落实到高检院、省市院的重点工作中。二是要坚持改革创新，切实解决突出问题。要克服惯性思维，深入研究工作中存在的问题，发挥好关键少数作用，用改革创新方法解决顽疾问题。三是要紧盯工作目标，完成全年工作任务。要抓好重点工作完成，查找弱项，尽快补齐短板，确保全年任务高标准、高质量完成。四是要扎实开展以案促改，着力推进全面从严治党。要充分认识到以案促改工作是落实上级决策部署的政治任务，切实转变观念，提升思想认识，抓好落实，深化以案为鉴、以案促改，从中汲取教训，筑牢思想防线，堵塞监管漏洞，从而推动各项检察工作健康发展。（通讯员 储涛）