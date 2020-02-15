8月下旬，市应急管理局等13家市减灾委主要成员单位，采取网络会商形式，对2020年9月我市自然灾害风险形势进行了会商研判。

2020年9月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

洛阳市减灾委办公室 洛阳市应急救援总指办

8月下旬，市应急管理局等13家市减灾委主要成员单位，采取网络会商形式，对2020年9月我市自然灾害风险形势进行了会商研判。具体情况如下：

一、气候趋势预测

常年9月全市平均降水量为84.2毫米，其中栾川为107.3毫米，其他县(市)为58.5～87.6毫米。全市平均气温为20.5℃，其中栾川为17.8℃，其他县(市)为19.8～21.5℃。

预计今年9月我市降水量偏多0～2成；平均气温接近常年同期。

二、9月自然灾害和安全风险预判

综合判断，预计2020年9月我市可能出现的主要气象灾害为连阴雨、暴雨(含短时强降水)、雷雨大风等强对流天气和臭氧污染等。此外，农业病虫害和疫情也会造成不利影响。

主要表现为：

(一)连阴雨。预计今年9月降雨偏多，连阴雨出现可能性较大，可能对农作物生产带来不利影响，同时还可能造成山体滑坡塌陷及部分城市内涝等灾害。

(二)暴雨(含短时强降水)。预计部分地区仍可能出现暴雨天气。建议相关单位密切关注天气预报和预警信号，按照职责做好暴雨、山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御及抢险工作。

(三)雷雨大风及冰雹。9月仍可能出现雷雨大风等强对流天气。建议相关单位密切关注天气预报和预警信号，防范雷雨大风等强对流天气对工农业生产、交通运输、基础设施等产生不利影响。

(四)大气污染。预计9月会出现阶段性高温天气，气象条件对臭氧污染的生成较为有利，需加强相关污染物排放治理和管控工作。

(五)病虫害。需重点关注草地贪夜蛾、棉铃虫、玉米螟、玉米大斑病、玉米青枯病、玉米南方锈病等重大病虫害，尤其是草地贪夜蛾在晚播玉米田集中暴发风险较高。

(六)疫情。进入秋冬季节后，国内仍持续出现新冠肺炎输入性病例。9月各部门要继续全力做好输入性疫情防控工作。

(七)地震。8月，国内未发生5.0级以上地震，晋陕豫交界区未发生3.0级以上的地震。洛阳前兆观测台网地温、地电、地倾斜、地磁、水氡等观测资料均未发现短临异常。各宏观测报点未见宏观异常现象，晋陕豫交界区的近期前兆交换资料亦未见明显异常。综合分析认为，2020年9月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

三、有关防范措施及建议

各地各部门要严格落实防灾减灾救灾各项责任制，充分发挥安全生产网格员、灾害信息员等群测群防队伍的作用，切实做好灾害防范应对工作。

(一)强化预报预警。各级人民政府及相关部门要根据气象监测预报，及时接受、发布预警信息，第一时间通知到村、到户、到人，并做好各类极端灾害天气的应对工作。各有关自然灾害监测部门要按照自然灾害发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度等综合研判结果开展分级预警，根据实际情况及时调整预警级别或解除预警。

(二)注重隐患治理。各有关部门要严格落实自然灾害防治的主体责任，加强对本行业领域的重点工程、重点部位、重点河段、重点地质灾害监测区域进行安全隐患排查，立查立改，对不能立即整改的安全隐患，制定行之有效的防护措施，确保人员、财产安全。

(三)加强值班值守。各级人民政府及相关部门要严格落实领导带班和24小时值班制度，坚守岗位，确保上通下达，并按照应急预案果断处置突发事件。确保一旦发生事故灾害，能够及时启动应急响应，迅速投入抢险救援，做到有序、有力、有效，将事故灾害损失降到最低。