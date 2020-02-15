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抗战胜利的消息传来，洛阳各界群情振奋—— 庆祝活动办三天 乱久思治盼和平（铭记抗战历史 弘扬民族精神 回望洛阳抗战烽火）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-09 08:59

　　1945年9月2日，日本签订无条件投降书。此后，中国开始举国欢庆抗战胜利。消息传到洛阳后，群情振奋，各界人士立即着手准备庆祝事宜，不久，一场盛大的欢庆活动在洛阳城举行。

　　告同胞书布满大街小巷，文字饱含激动与喜悦

　　如果能穿越到1945年9月初的洛阳城，我们能看到人们的脸上满是笑容，印着《洛阳各界为庆祝抗战胜利告同胞书》的紫色传单布满大街小巷。

　　这份《洛阳各界为庆祝抗战胜利告同胞书》饱含激动与喜悦：“同胞们，八年来艰苦的抗战已经胜利了，光明的岁月从今开始。我们应该狂欢，应该高唱凯歌，暗无天日的地区重见了光明，异乡的流浪者回到故乡重吻着家庭的温暖啊！今天我们以高度的热情来庆祝这有史以来的光荣胜利。八年来，我们遭受着敌人的蹂躏，纳粹的暴徒和日本军阀横行世界，毁灭和平，但暴力终被正义征服了……真理战胜了强权，世界获得了和平。”

　　此外，《洛阳各界为庆祝抗战胜利告同胞书》还表达了洛阳各界民众维护全国和平统一、建设强大国家的强烈愿望和决心：“我们在大战之后一切亟待复员(原)，全国同胞八年来尝尽了艰辛，‘乱久思治’这是人之常情，也是我们全国人民一致的愿望。所以我们热诚(期待)全国统一团结、共同建国，完成世界真正的和平……有破坏统一者，那便是全国民意的叛逆。”

　　欢庆活动连办3天，慰问抗战军人家属

　　当时，为庆祝抗战胜利，洛阳专门成立了“洛阳各界庆祝胜利大会筹备会”(以下简称筹备会)，负责筹备抗战胜利庆祝活动。

　　市档案馆相关档案显示，筹备会决定欢庆活动连办3天。第一天召开“洛阳各界庆祝胜利大会”，时间定为“(民国)三十四年九月廿二日上午十时”(1945年9月22日10时)，地点在“东北运动场”。大会当日，“商户和住民参加并张灯结彩三天放炮一天”，会后举行游行活动，游行时，士兵、民众各执纸旗，纸旗上写着标语。

　　第二天举办民俗及剧场游艺活动。筹备会要求每镇至少出两个节目，洛阳城内的四家戏院——国民戏院、华东戏院、河南戏院和第一大戏院，各安排两场演出且票价减半，时间为“第一场上午九点至十二点，第二场下午二点至五点”，剧目由各戏院自行安排。

　　第三天进行宣传及慰劳活动，给抗战军人家属送水果等慰问品。

　　大会和各项活动的经费加起来“暂定十万元，用大会名义先向省机构动募之，其不足之数由地方机构设法筹措”。

　　统一团结、努力建国等是当时的宣传重点

　　此外，筹备会还专门拟定了《洛阳各界庆祝胜利宣传要点》。

　　档案显示，当时洛阳在宣传方面提出了加紧战后复原、努力建国、统一国内团结、彻底肃清奸逆、巩固盟国邦交五个方面的宣传重点。

　　其中，在加紧战后复原方面，“我各界同胞应尽力协助一切复员(原)工作，如交通、军事、工业建设等”。在“统一国内团结”方面，强调“八年来，艰苦抗战获得最后胜利，世界和平今日始能实现，同盟各国抱永久和平之决心……我国更应统一团结努力建国工作，如有破坏统一即是违背全国民意的叛逆，破坏世界和平的蟊贼”。

　　此外，文件中还有“建设新的中国必须更为努力……使能达到真正自强之原则为终止。故各界同胞应具有痛定思痛之信心，努力参加新中国建设之工作”等内容。

　　记者在市档案馆还看到了一份1944年10月23日的公函，这是当时的西北军事画报社发给洛阳的，他们希望到洛阳举行抗战照片展览。（记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：崔利利]
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