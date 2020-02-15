洛阳市场监管系统2020年“质量月”活动启动

昨日上午，我市市场监管系统2020年“质量月”活动启动，涉及监管执法、质量提升、消费维权等和群众生活密切相关的内容。

昨日上午，我市市场监管系统2020年“质量月”活动启动，涉及监管执法、质量提升、消费维权等和群众生活密切相关的内容。 昨日上午，我市市场监管系统2020年“质量月”活动启动，涉及监管执法、质量提升、消费维权等和群众生活密切相关的内容。 市市场监管局相关负责人介绍，活动以“建设质量强国，决胜全面小康”为主题，开展主题宣传、监管执法、质量提升、消费维权、质量帮扶5类行动，共有50项单项活动。 在监管执法行动方面主要开展中秋国庆食品生产安全专项整治行动、药品化妆品医疗器械违法行为专项行动、知识产权铁拳行动、传销突出问题专项整治行动、散煤治理专项行动、校园秋季食品安全检查行动等，抓好重点产品、重点行业的安全监管，加强医疗、药品、保健食品化妆品、房地产等领域广告监管，公布一批典型案例。 在质量提升行动方面加强企业质量管理，系统提升企业抗风险能力，推动开展质量提升行动培训讲座和质量开放日等活动；深入推进“多证合一”“证照分离”改革，进一步压减行政审批事项，减少审批环节，开通线上企业开办专区，实行企业开业、注销“一网通”，进一步优化营商环境。 在消费维权行动方面开展清新居室行动，为居民免费检测室内空气质量；组织开展纤维制品免费检测活动；加强网络监测，做好网络交易监管等。 在质量帮扶行动方面开展“计量服务中小企业行”等活动，为市场主体营造良好营商环境，提供有效质量技术支撑。(记者 李岚 通讯员 陈翔)