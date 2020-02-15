“洛阳造”先进试验设备打入海外市场

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的河南奋兴机电科技有限公司，技术人员正在调试大口径轻气炮。该设备是对在瞬态高速冲击下材料应力、应变特性进行研究的高端试验设备。

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的河南奋兴机电科技有限公司，技术人员正在调试大口径轻气炮。该设备是对在瞬态高速冲击下材料应力、应变特性进行研究的高端试验设备。

该公司是一家以机电设备研发、升级、功能性改造等为主要方向的新型科技公司，拥有由多位技术权威组成的专家团队，他们研发的科研试验设备技术指标处于行业领先水平，不仅服务于国内大学和科研单位，还打入新加坡、澳大利亚、巴基斯坦等海外市场。(记者 潘郁 通讯员 化雅楠 摄)