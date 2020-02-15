北玻股份荣获“金轩奖”4项大奖

昨日，记者从北玻股份获悉，在近日召开的第四届建筑门窗幕墙行业“金轩奖”评选中，该企业荣获4项大奖，创造了北玻股份在该奖项评选中的最佳纪录。

昨日，记者从北玻股份获悉，在近日召开的第四届建筑门窗幕墙行业“金轩奖”评选中，该企业荣获4项大奖，创造了北玻股份在该奖项评选中的最佳纪录。

为促进整个行业的良性竞争，鼓励行业先锋企业以“绿色、创新”为己任，中国建筑金属结构协会自2014年起开展建筑门窗幕墙行业“金轩奖”评选，每两年评选一次。经审查组初审、网络投票及评委会终审三轮评选，最终有20大品牌、30项创新产品、20家单位、10个创新工程应用案例和15位杰出人物在这次评选中脱颖而出。

北玻股份此次共获得4项大奖，为参评该奖项以来获奖最多的一次。在行业影响力品牌TOP榜中，北玻股份是唯一入选的玻璃深加工企业。此外，企业选送的应用在北京冬奥会速滑馆项目中的小半径弯弧半钢夹层玻璃荣获“技术研发创新产品”称号；应用在北京大兴国际机场的智能遮阳顶棚夹铝网玻璃荣获“创新工程应用案例”大奖；北玻股份副总裁、天津玻璃公司总经理高琦荣获“技术创新与行业推动人物”称号。(记者 陈曦 通讯员 巴萃)