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高职高专批今日开始录取 12日8时至18时征集志愿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-09 08:23

　　高职高专批开始录取啦！根据省招办安排，今日至11日将进行高职高专批录取，12日8时至18时征集志愿。市招生考试中心普招科科长高冰南提醒考生，录取开始后要及时查看档案状态。

　　哪些高校和专业参加高职高专批录取？“专科层次分专科提前批和高职高专批。”高冰南介绍，艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等有特殊要求的专科专业，参加专科提前批录取；其他无特殊要求的普通类专科专业参加高职高专批录取。

　　高职高专批如何投档？“高职高专批实行平行志愿，考生可填报1个至6个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。”高冰南介绍，其投档原则为“分数优先，遵循志愿，一轮投档”，即由高考成绩总分加上照顾政策分值后生成排序成绩，按排序成绩分科类从高分到低分排定位次，然后按位次优先的原则，根据考生平行志愿的自然顺序从前到后进行检索，一经检索到计划未满额的学校，即向该校投档；排序成绩相同的考生，依次按语文、数学、外语听力成绩排序。

　　今日投档开始后，考生可及时查看自己的档案状态。12日8时至18时，高职高专批将进行征集志愿。届时，未被录取且符合征集条件的考生可以重新填报志愿。

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[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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