洛阳召开银行业金融机构座谈会 为实体经济发展注入更多金融“活水”

7日下午，我市召开银行业金融机构座谈会，听取全市银行业金融机构支持洛阳副中心城市建设工作情况，部署下一步重点工作。

7日下午，我市召开银行业金融机构座谈会，听取全市银行业金融机构支持洛阳副中心城市建设工作情况，部署下一步重点工作。

市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，今年以来，全市各银行业金融机构自觉服从大局，准确把握形势，主动担当、积极作为，政策有效、保障有力，为全市统筹推进疫情防控和经济社会发展工作做出了积极贡献。

王琰君指出，金融兴则经济兴，各银行业金融机构要充分认识做好金融工作对我市经济社会发展的重要性，进一步增强做好金融工作的责任感和紧迫感，多措并举、凝聚合力，为加快副中心城市建设提供有力的金融支撑。要努力保持存贷款规模稳定增长，实现信贷总量更多、信贷结构更优，为实体经济发展注入更多金融“活水”。要加强政银企对接合作，搭建重点项目政银企合作平台，切实解决重点项目融资需求，加大对重大项目的金融支持力度，为全市经济高质量发展做出更大贡献。

市委常委、副市长李金迎参加会议。(记者 戚帅华)