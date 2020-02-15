彰显城市特色 打造古今辉映洛阳城

作为今年央视中秋晚会举办地，应天门再次成为聚光灯下的“网红”城市地标。如今，矗立在洛河北岸、辉煌壮观的应天门，就是近年我市着力彰显历史文化等独有的城市特色，对隋唐洛阳城宫城区城门——应天门进行复原建设的典型代表。

定鼎门遗址博物馆(资料图片)

作为今年央视中秋晚会举办地，应天门再次成为聚光灯下的“网红”城市地标。

如今，矗立在洛河北岸、辉煌壮观的应天门，就是近年我市着力彰显历史文化等独有的城市特色，对隋唐洛阳城宫城区城门——应天门进行复原建设的典型代表。

千年古都洛阳最有吸引力、最具竞争力的，无疑是历史文化特色。在城市规划建设管理中，我市坚持守正出新，推进以文“化”城，把历史文化元素融入城市建设、群众生活，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力，助推洛阳加快建设国际文化旅游名城。

承载着历史记忆的文化遗址正在“活起来”

洛阳是文化遗产高度富集区域，遗址区和历史街区保护面积占城市建成区面积的52%，大遗址保护范围占规划区面积的13%以上。

进入新时代，肩负着省委省政府赋予打造国际文化旅游名城、国际人文交往中心的光荣使命，市委市政府牢固树立“保护为先、传承创新、合理利用”的发展理念，让记载于典籍中的河洛文化“走出来”，让承载着历史记忆的文化遗址“活起来”。

坚持保护固态。围绕49.3平方公里隋唐洛阳城遗址整体保护利用，九洲池、应天门遗址保护展示工程开门迎宾，“两坊一街”遗址保护展示工程加快推进；围绕打造“东方博物馆之都”，二里头夏都遗址博物馆成为洛阳新晋的“文旅打卡地”，隋唐大运河博物馆、洛阳古代艺术博物馆等85个博物馆建成开放。

坚持传承活态。广泛开展文化交流活动，全面推介洛阳，成功举办世界古都论坛等节会活动；河洛大鼓、河图洛书等被列入国家级非物质文化遗产保护名录，卫坡古民居等古村落和三彩小镇入选全国优选旅游项目。

坚持发展业态。推动文化与旅游深度融合，挖掘历史资源，在九洲池等地推出了一批演艺作品；保护古韵原生态，修缮开发倒盏村、石头部落等，形成文化新景点。

让老祖宗留下的宝贵遗产重见天日、再塑辉煌，洛阳这座千年古都，正在加快迈向古韵新风相得益彰、古今文明交相辉映的国际文化旅游名城。

塑造“古韵新风”城市风貌

文化是一个地方的“根”与“魂”。作为十三朝古都，洛阳有自己独特的文化性格和城市特征。

近年，我市着力推进以文“化”城，在城市建设中更加坚定文化自信，把历史文化元素融入城市规划建设管理各环节、融入群众生活，塑造“古韵新风”的豫西特色城市风貌，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力。

“塑造特色城市风貌，才能更好地延续城市文脉。”市自然资源和规划局局长李松涛介绍，规划部门对标国际标准、体现文化特质，从城市天际线、建筑色彩等方面统筹建筑布局、协调景观风貌，更好留住乡愁、彰显韵味。

洛阳作为历史文化名城，道路命名也着力凸显历史文化底蕴。比如，位于龙门山脚下的南山大道，就取自曹植的诗句“揽弓捷鸣镝，长驱上南山”；厚载门街、定鼎门街、长夏门街分别取自隋唐洛阳城的南外郭城三座城门。

花瓣造型的路灯，底座上雕刻的牡丹显得端庄大气；重檐斗拱，红柱灰瓦，唐风公交站亭显得古朴典雅……如今，遍布洛阳市区大街小巷的“城市家具”，都在一处处细节中融入具有洛阳特色的历史文化元素，展示了这座千年古都的人文精神。

时代气息和千年古都的文化底蕴，将在洛阳城市建设的诸多细节中更完美融合，愈加彰显古都魅力。

宜居宜业正成为洛阳新名片

我市首条空中“乐道”来了！日前，兴洛湖公园“乐道”主体已完工，即将建成投用，它宛如彩虹，将兴洛湖公园5个园区串联起来，让整个公园充满了动感之美。

近年，我市持续增加绿量，一大批小游园、高铁绿廊、环城绿廊、主次干道绿化等项目接续推进，满满的绿色幸福感填满了群众心窝。

兴洛湖公园(资料图片)

在兴洛湖畔优雅的环境中，一座静谧的城市书房又增加了不少书香气息。“我家就在附近，走路5分钟就能到，每天过来看书是我雷打不动的习惯。”张秀景戴上老花镜，翻开了面前的养生杂志，怡然自得。

在洛阳，出门只需要走十来分钟，就能在大街小巷、城市游园、商场、医院，找到一座城市书房。近年，洛阳把城市书房建设列入重点民生实事，着力推动全民阅读，打造“15分钟阅读圈”，已建成的190座城市书房成为街头一道道风景线，更已成为洛阳温暖的文化地标。

传承城市古韵，涵养人文精神，洛阳正在通过一系列组合拳叫响“古今辉映”的城市特色，让居者心怡、来者心悦，让这座历史文化名城更有气质、更具品位、更富魅力。（记者 李东慧）