洛阳与融创中国签署战略合作框架协议

昨日，我市与融创中国控股有限公司签署战略合作框架协议，进一步建立和完善全方位、宽领域、深层次合作机制，推动地企双方优势互补、共赢发展。
昨日，我市与融创中国控股有限公司签署战略合作框架协议，进一步建立和完善全方位、宽领域、深层次合作机制，推动地企双方优势互补、共赢发展。
市长刘宛康会见了融创中国董事会主席孙宏斌一行，并见证双方签约。环球融创会展文旅集团董事长邓鸿，市领导魏建平参加活动。
根据合作协议，融创中国将把洛阳作为中长期布局的重点战略区域，积极导入优质资源和经营新理念、新模式、新业态，深度参与洛阳都市圈建设，在“轨道+物业”、生态文化新城建设、城市有机更新、产业新城建设等领域开展深度合作，助推加快洛阳城市品质提升、文化魅力展示及社会民生改善，为推动洛阳转型发展高质量发展，加快副中心城市建设贡献更大力量。(记者 白云飞)
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