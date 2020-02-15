退役军人不慎遗失手机 民警忙活了近5个小时帮他找回

家住洛龙区安乐镇的小王是一名退役军人，本月1日刚告别部队回到洛阳。7日上午，他从外面办完事回到家发现，原本装在裤兜里的手机不见了。

家住洛龙区安乐镇的小王是一名退役军人，本月1日刚告别部队回到洛阳。7日上午，他从外面办完事回到家发现，原本装在裤兜里的手机不见了。

“我在部队的电子档案、到武装部报到的手续、战友的联系方式，以及跟战友们的合影都在手机里。”小王说，手机里有他在部队期间的所有美好回忆，对他来说非常重要。发现手机丢失后，他第一时间拨打自己的手机号，一名女子接听后只说了一句“在忙”就挂掉电话并关机，他只得拨打110求助。

“小王办事的地方离他家大概有2公里，沿途人流量大，要找到捡手机的人，查监控视频是最直接的办法。”安乐派出所巡防大队民警杨自豪说，他们调取沿途学校、幼儿园和商铺的监控视频，反复观看发现，7日11时30分左右，小王骑电动车经过一家幼儿园门口的减速带时，手机从裤兜里掉了出来，随后被一名女子捡走。

“捡手机的女子戴墨镜，骑电动车，穿白色短袖，体貌特征比较明显。”杨自豪说，他们顺着女子离开的方向调取监控视频，但对方拐进一条小路后，离开了监控范围。杨自豪又反方向追踪女子来时的路线，经过近5个小时的走访和监控排查，终于还原了对方的活动轨迹，发现她当天是从安乐镇一住户家骑车出来的。

当天17时许，民警带小王找到该女子。得知这部手机对小王的重要性，女子表示歉意，当场归还了手机。经小王检查，里面的资料和照片一样没少。（记者 牛鹏远 通讯员 方楚）