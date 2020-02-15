洛阳正成为高层次人才创新创业的沃土

“当前洛阳，的的确确比历史上任何时期都更加渴求人才。”市委书记李亚在不同场合多次强调。

“当前洛阳，的的确确比历史上任何时期都更加渴求人才。”市委书记李亚在不同场合多次强调。

加快高质量发展，关键在人才。近年，我市牢牢抓住人才“第一资源”，把招才引智作为创新发展的“动力源”，以海纳百川的姿态，吸引更多人才集聚洛阳、深耕洛阳，努力形成人才辈出、人尽其才、人尽其用的生动局面，为洛阳副中心城市建设提供关键支撑。

城市发展需要更多人才支撑

加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎，迫切需要更加有力的人才支撑。作为中原城市群副中心城市，洛阳持续推进转型发展高质量发展，也提升了城市对人才的吸引力。

看产业转型。中信重工、一拖集团等一批传统企业转型发展，“老树发新枝”；国产航母、“大飞机”C919及“蛟龙”“天眼”等大国重器凝结着洛阳创新元素，新兴产业“新树结硕果”。

看文旅融合。从二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园等一个个“文化新地标”，到老城十字街夜市、应天门3D投影灯光秀等“古都夜八点”文旅消费品牌，洛阳文化旅游产业正在实现由“老三篇”向“新三篇”、由“门票经济”向“产业经济”、由“旅游城市”向“城市旅游”的转型升级。

看宜居宜业。黄河、伊河等多处湿地公园滋养城市绿肺，城市游园、河洛书苑、城市乐道等公共服务设施持续提升，古城快速路、王城大道快速路、地铁等一批中心城区重点城建项目，让洛阳正成为一座居者心怡、来者心悦的幸福之城。

人才会聚为创新发展注入活力

在位于高新区的清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地，一批批清华园的高端人才先后来到这里。与这些人一样，怀揣着“实业报国”理想，越来越多的高层次人才会聚洛阳，为我市发展贡献智慧和力量。

截至目前，我市共引进两院院士5人、共享院士36人、博士2370人。我市通过“河洛英才计划”先后引进4批24个创新创业人才(团队)，获得授权国家专利162项。

人才的会聚，也为我市创新发展注入活力。目前，我市拥有各类创新平台(载体)超过2300个。其中，国家重点实验室、国家工程技术研究中心等创新平台(载体)89个，省级重点实验室等创新平台(载体)555个，院士工作站35个，博士后科研工作站31个(含分站)，省级博士后创新实践基地15个。

昨日，工作人员在中国·河南招才引智创新发展大会“二〇二〇招才引智专项行动”洛阳专场活动现场布置 记者 张光辉 摄

多措并举吸引更多人才来洛

在拓宽引才渠道、创新育才模式、加大选才力度、优化留才环境、完善用才机制等方面，我市以更加积极、开放、有效的举措，做好招才引智这篇大文章。

精准引才。结合“565”现代产业体系发展需求，聚焦智能装备、新材料等重点产业和项目，创新柔性引才机制，着力引进更多创新创业和高素质人才(团队)。持续实施好“河洛英才计划”等重大引才工程，进一步增强对高层次人才的吸引力。

真心留才。持续推动落实领导干部联系服务专家制度，进一步畅通与各类人才的联系渠道。先后出台人才新政30条、引进人才住房补贴等重大人才政策，不断提升对各类人才在医疗、教育、住房等方面的精细化服务水平，使各方英才引得来、留得住、干成事。

精心育才。不断完善“政产学研用”相结合的协同育人模式，实施好“玉洛汇”计划和“河洛工匠计划”，着力培养大学生创新型人才和产业高技能人才。开展企业家素质提升工程和优秀人才培养工程，有效激发各类人才的创新创业热情。

科学选才。做好市优秀专家、优秀科技人才等市级拔尖人才的培养选拔和考核管理，积极向省委和中央推荐，发挥好先进典型的示范引领作用。

创新用才。树立人才优先发展理念，建设人才管理改革试验区和海外人才离岸创新创业基地，探索试行事业单位进人绿色通道“一站式”服务，促进人才管理体制创新。

一年一度的中国·河南招才引智创新发展大会，已成为企业与高层次人才合作的重要桥梁。借助中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动的辐射效应，我市将聚焦高层次人才和项目引进，聚焦重点领域、重点行业、重点岗位，聚焦引进一个人带来一个项目、引进一个团队推进一个产业的工作目标，开展更广领域、更深层次和更大范围的交流与合作，让更多的项目种子在洛阳落地生根、开花结果。(记者 李迎博 通讯员 王宁 李培博)