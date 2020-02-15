“李鬼”收费员违规收取停车费 城管执法人员现场查处

7日，晚报曝光了有“李鬼”收费员在涧西区青岛路上违规收取停车费，该报道引起有关部门重视。昨日上午，辖区监管部门突击检查发现，有人仍在该路段违规收停车费，执法人员现场予以查处，并拆除违规设置的停车收费公示牌。

拆除违规设置的停车收费公示牌

7日，晚报曝光了有“李鬼”收费员在涧西区青岛路上违规收取停车费，该报道引起有关部门重视。昨日上午，辖区监管部门突击检查发现，有人仍在该路段违规收停车费，执法人员现场予以查处，并拆除违规设置的停车收费公示牌。

1日起，我市城市区路内泊位全面取消人工收费。此后，记者接市民反映走访发现，有人在涧西区青岛路的联盟路至西苑路段收取路内泊位停车费。相关部门对此回复，我市城市区路内泊位禁止人工收费，青岛路的“收费员”系非正规停车管理员，提醒市民遇违规收费可积极举报。

昨日上午，涧西区城管局执法人员再次到青岛路沿线进行突击检查。执法人员发现，有身穿亮黄色马甲、佩戴个人收款二维码牌子的“收费员”忙着在现场收取停车费。执法人员立即予以制止，查扣了“收费员”的工作证及非正规制服，同时拆除了该路段违规设置的停车收费公示牌。

这名“收费员”告诉执法人员，他是洛阳春晖停车管理有限公司的工作人员，受公司委派到该路段收费。此前采访中，洛阳春晖停车管理有限公司相关负责人说，该公司受我市城市区路内泊位特许经营企业委托，在青岛路上收取停车费，按照本公司的管理模式，停车费直接进入“收费员”个人腰包。

正规路内泊位均喷涂有7位数统一编码

“我公司从未委托洛阳春晖停车管理有限公司管理城市区任何路段的路内泊位，我们经营的路内收费泊位均采用智能化管理模式，交费方式为线上支付，泊位上安装有地磁感应、喷涂有统一的7位数编码。”我市城市区路内泊位特许经营企业相关工作人员说，正规路内泊位路段均设有收费标准公示牌及说明，也公布有投诉举报电话。同时，停车收费员必须着统一标有“洛阳城市停车”字样工作服，佩戴“洛阳城市停车”工作证，禁止一切人工收费行为。

市城管部门提醒，市民在路内泊位停车时，如遇到未按要求上岗的收费员或违规收费等行为，可第一时间拨打12319或110举报。（记者 郭学锋 文/图）